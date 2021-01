Les belles paroles ne suffisent plus

La pandémie COVID-19 n’est pas à l’origine de la crise dans le secteur des soins, mais elle a amplifié des iniquités de longue date qui perdurent depuis trop longtemps et qui sont volontairement tolérées. Depuis des décennies, la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick et ses partenaires tirent la sonnette d’alarme face à la calamité grandissante dans ce secteur. Les syndicats, les organismes communautaires et, surtout, le personnel de soins, qui est chaque jour témoin de cette injustice, ont fait écho à nos efforts. Le sous-financement du secteur a entraîné de graves difficultés pour le recrutement et la rétention de personnel qualifié.

Cela envoie également un message à des milliers de personnes préposées aux soins: votre travail est peu valorisé, même si vous vous occupez des plus vulnérables au Nouveau-Brunswick.

Ils représentent plus de 13 000 personnes âgées, personnes vivant avec un handicap, enfants et femmes fuyant la violence qui habitent dans des établissements de soins de longue durée. Cette main-d’œuvre à prédominance féminine est confrontée aux exigences d’une pandémie, en plus d’un système déjà intenable.

Si ces «anges gardiennes» et «héroïnes» cimentent le secteur des soins, il n’en est pas moins que le ciment s’effrite rapidement. Tout au long de la pandémie, les personnes soignantes ont été désignées comme «essentielles». Pourtant, leurs maigres salaires et leurs mauvaises conditions de travail témoignent du contraire; elles sont traitées comme tout sauf une main-d’œuvre essentielle.

Le personnel de soin de la province gagne de 14$ à 16$ l’heure, souvent sans avantages sociaux ni régime de pension. Il représente la main-d’œuvre la moins bien payée dans ce domaine au Canada. Pour prendre soin des personnes les plus vulnérables de la société, le personnel de soins gagne moins qu’un camionneur et beaucoup moins qu’un technicien de câble.

Si les salaires étaient simplement établis selon la loi de l’offre et de la demande, plus de 12 000 personnes préposées aux soins pourraient bien gagner leur vie. Mais, ça, c’est sans tenir compte de la discrimination. Autrefois, le bas salaire des femmes se justifiait souvent par le fait que c’était un revenu secondaire pour la famille, les hommes étant le soutien principal du ménage. Bien que ce ne soit plus le cas, les emplois traditionnellement occupés par des femmes ont été sous-valorisés et sous-payés par le passé, et le sont encore à ce jour.

Les salaires doivent refléter la valeur du travail et non le sexe de la personne qui occupe le poste.

L’équité salariale assurerait un salaire égal pour un travail de valeur égale. Pour l’atteindre, il faut comparer la valeur des emplois à prédominance féminine avec celles des emplois à prédominance masculine, c’est -à-dire les habiletés, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail.

Un exercice de maintien de l’équité salariale réalisé par la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick révèle qu’un salaire équitable se situerait entre 22$ et 25$ l’heure, soit un écart de 6,67$ à 10,73$ l’heure entre les salaires actuels, selon l’emploi évalué.

Une évaluation a été effectuée pour les personnes préposées au soutien à domicile et les fournisseurs de soins directs dans les résidences communautaires ainsi que les intervenantes d’urgence dans les maisons de transition. La Coalition se penche actuellement sur l’évaluation de quatre autres postes.

La Coalition s’appuie sur cette analyse pour recommander au gouvernement d’élaborer un plan quinquennal visant l’équité salariale dans tout le secteur, en commençant par inscrire une augmentation salariale au budget de l’exercice 2021-2021.

Il incombe au gouvernement d’améliorer les conditions de travail dans le secteur afin de fidéliser le personnel compétent et d’affecter les fonds nécessaires pour atteindre l’équité salariale dans le secteur, ce qui favorisera davantage le recrutement.

Alors que la population du Nouveau-Brunswick continue à vieillir, la demande en soins ne cessera d’augmenter. Avant la COVID-19, un lit d’hôpital sur quatre était occupé par une personne nécessitant un autre niveau de soins, car il n’y a pas assez de personnel pour la soigner dans les établissements de soins de longue durée.

La COVID-19 a mis en lumière le rôle central que jouent les services de soins dans nos collectivités et dans le système de santé. Comme la société bénéficie des services, elle doit en assumer le coût. Pour ce faire, le prochain budget provincial doit prévoir des investissements ciblés, et le gouvernement doit élaborer un plan quinquennal visant l’équité salariale.

Le personnel du secteur de soins vit au seuil de la pauvreté. Il travaille auprès de personnes vulnérables et il est rendu vulnérable lui-même en raison d’un système qui ne valorise pas son travail. En tant que professionnels qualifiés, leur travail mérite d’être reconnu et d’être payé à sa juste valeur, car il n’existe pas de main-d’œuvre non qualifiée. Ces femmes sont beaucoup plus que des héroïnes, et les belles paroles ne suffisent plus.

Elles n’ont pas choisi d’être sous-payées, mais elles ont choisi de soigner les personnes les plus vulnérables.

Et si elles ne le faisaient pas, qui le ferait?

Frances LeBlanc

Présidente de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick