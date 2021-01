Enfin, la nouvelle est tombée! Le rapport d’enquête voulant faire la lumière sur le climat d’intimidation, voire de tyrannie, qui existait au sein du bureau et de l’équipe de travail de la gouverneure générale du Canada a été remis au bureau du conseil privé du gouvernement de Justin Trudeau.

Tout comme l’ont déjà rapporté les médias, Mme Julie Payette, qui occupait ce poste depuis 2017, n’a pas tardé à remettre sa démission au premier ministre.

Dans une longue déclaration suite à sa démission, Mme Payette, quoiqu’elle se dise «désolée des tensions qui sont apparues à Rideau Hall au cours des derniers mois» ne semble pas en assumer une trop grande part de responsabilité et elle se garde bien d’en faire un «mea culpa» puisqu’elle mentionne que «nous vivons tous les choses différemment»…

Avec un peu de recul, c’est à souhaiter que la gouverneure générale sortante en retirera une grande leçon d’humilité et qu’elle comprendra que, même du haut de ses nombreux diplômes et doctorats honorifiques, elle a toujours le devoir et la responsabilité de traiter avec respect et dignité humaine les gens avec qui elle travaille et tous ceux et celles qu’elle côtoie au quotidien.

Se peut-il, qu’à titre d’ancienne astronaute, que Mme Payette n’était pas assez «terre à terre» ou trop «flyée» pour occuper ce poste?

Quoique pas facile, beaucoup diront que ce serait un bon moment pour notre premier ministre et son gouvernement de réévaluer l’utilité, s’il en est une, de ce poste qui, pour de plus en plus de gens et en particulier les francophones, ne fait que nous rappeler la domination monarchique britannique sur notre pays et qui, en plus, ravive et nous rappelle plus de mauvais souvenirs que de bons.

Enfin, j’aurais presque envie de dire, n’en déplaise à mon bon voisin et grand ami Alcide LeBlanc, sur une autre échelle bien évidemment: à chaque pays, ses petits Donald Trump.

Louis Audet

Moncton