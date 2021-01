Gardons le nom S. A. Dionne

Certains veulent changer le nom de la piscine et de l’aréna de Tracadie, connus sous le nom de Piscine et aréna S. A. Dionne, nom conféré antérieurement pas les autorités. La photo de l’ancien curé de la paroisse Notre-Dame-de-la-Salette nous accueille à l’entrée de la piscine accompagnée d’une brève description de son œuvre dans la paroisse. J’ai eu la chance de côtoyer le père Dionne à maintes reprises dans ma jeunesse. Cet homme d’église était très coloré, ambitieux, serviable et convivial. Sa conscience sociale était d’un très haut niveau.

À l’époque, son projet d’un aréna dans le village de Sheila a été contesté par la Ville de Tracadie qui n’acceptait pas de voir une telle installation se construire hors des limites de la ville. Certains ont essayé, par tous les moyens, de nuire au projet du curé bâtisseur. Mais la détermination du père Stanislas Dionne était sans équivoque. Il voulait à tout prix que l’aréna devienne réalité. Les communautés de Sheila et des environs se sont jointes à lui et avec les moyens du bord, par des campagnes de financement, des bingos, etc., le projet a débuté. Cependant, les revenus provenant des campagnes de financement étaient insuffisants pour poursuivre et compléter la construction. Aucun gouvernement ne voulait participer à la réalisation du projet. Il fallait de la détermination pour se rendre à Saint-Jean rencontrer K.C. Irving et lui demander d’investir dans le projet. C’est ce que père Dionne a fait. Et il a réussi! Qui d’autre de notre municipalité aurait pu en faire autant?

Par la suite, il a continué son œuvre de bâtisseur en lançant le projet de la piscine. Il s’inquiétait du sort de nos marins qui ne sauraient nager en cas de catastrophe en mer. Je suis l’un des chanceux qui ont pu apprendre à nager dans cette piscine, un sport que je continue à pratiquer jusqu’à maintenant.

Aujourd’hui, nous profitons de ces deux belles installations qui font l’envie de bien d’autres municipalités. L’œuvre du père Dionne ne pourra jamais être effacée. Ce n’est pas en enlevant son nom de l’édifice qu’on fera disparaître la douleur des soi-disant victimes du curé. On ne change pas l’histoire d’un peuple en enlevant les statues des parcs ou en changeant le nom des édifices. Je ne suis pas au courant des détails que l’avocat de Moncton a pu recueillir des plaignants, mais peu importe la gravité des soi-disant agressions du père Dionne, sa contribution au bien-être de la population de Sheila ne doit pas être reléguée aux oubliettes et pour cette raison je ne peux que m’opposer à ce que la Municipalité régionale de Tracadie se plie à cette requête et procède à un changement de nom de ces deux édifices.

Qui de nous peut se vanter d’avoir un comportement irréprochable? Je tiens à souligner que je ne souscris à aucun abus, quel qu’il soit. Il est fort probable que la majorité d’entre nous avons eu notre part de comportements répréhensibles. Notre devoir est d’y mettre fin et si possible de nous racheter. Mais de là à vouloir tout effacer des traces de la contribution d’une personne sans égard aux bienfaits que cette personne a apportés à notre société, je ne suis pas du tout d’accord.

Nous avons deux options lorsque nous apercevons l’affiche Piscine S. A. Dionne et Aréna S. A. Dionne; on peut soit se sentir fier de l’œuvre de cet homme engagé socialement, soit tout simplement regarder à côté.

Donald Wade

Tracadie