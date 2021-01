Il est possible de créer des ponts, mais aussi de discuter, de partager et d’innover

Dans une lettre d’opinion récente, trois anglophones de Fredericton, soit Gerry McAllister, Susan O’Donnell et Brian Beaton, ont pris la plume pour dire, sans ambages, que l’«Anglophone Rights Association of New Brunswick» ne les représente pas.

Voilà une bouffée d’air frais de la part de gens avec qui, au Nouveau-Brunswick contemporain, il est possible non seulement de créer des ponts, mais aussi de discuter, de partager, d’innover, de chercher des moyens pour une amélioration de la qualité de vie, pour la création d’un monde meilleur.

L’Anglophone Rights Association ne représente pas non plus la grande majorité des anglophones «décents» qui accueillent et respectent la diversité qu’apporte la communauté francophone, d’ajouter les auteurs de la lettre. D’accord. On se rend plutôt compte que, dans les milieux que fréquentent à la fois anglophones et francophones, il s’est opéré, avec le temps, un changement de mentalité où le respect mutuel figure aux premiers rangs.

Plusieurs facteurs expliquent le phénomène. Il y a d’une part les cours d’immersion, mais aussi le fait que les Acadiens, au cours des ans, se soient donné, à coup de lourds sacrifices, une éducation plus poussée que ce soit au niveau secondaire, collégial ou universitaire. Avec un tel bagage, ils ont pu commander à la fois respect et salaires intéressants.

Alors que les Anglophones faisaient éduquer leurs jeunes dans les écoles secondaires publiques payées à même les deniers publics, les Acadiens, qui voulaient éviter l’anglicisation, devaient fréquenter les couvents et les collèges privés. La province exigeait, là aussi, que les manuels scolaires soient de langue anglaise.

Mais que revendique au juste une Anglophone Rights Association? La manne n’est-elle pas toujours tombée d’un seul et même côté, le leur? N’ont-ils jamais eu à se battre pour l’égalité ethnique? Pour la gestion de leurs écoles et de leurs hôpitaux? Pour des écoles payées par les deniers publics? Pour la reconnaissance de la langue? Pour la présence de quelques fonctionnaires à Fredericton? Pour une école normale? Pour un curriculum répondant aux besoins des nôtres? Pour des subventions universitaires?

Les Acadiens ont compris la valeur de l’éducation et se la sont donnée. Cet outil leur a permis de percer dans de nombreux domaines.

On a reconnu, chez eux, la compétence. Ils sont devenus des atouts importants à côté de ces anglophones de bonne volonté auprès de qui ils ont à œuvrer. Ils collaborent ainsi intelligemment à l’avancement du bien général.

À cause de la présence des élèves issus de l’immersion, il est de plus en plus possible, dans les milieux de travail, de discuter autant dans une langue que dans l’autre. Cette génération nouvelle apporte avec elle une tout autre manière d’opérer qui est tout à l’honneur de celles et de ceux qui, au Nouveau-Brunswick, ont compris qu’il était possible de se côtoyer dans des relations de travail basées sur le respect et la dignité.

Un organisme tel la Anglophone Rights Association, qui cultive surtout «l’aversion» et le «ressentiment» vis-à-vis de la communauté acadienne, n’arrivera jamais à attirer dans ses rangs les plus jeunes générations. Celles-ci ont envie d’entretenir des rapports sains plutôt que haineux.

Il faut admirer ces Gerry McAlister, Susan O’Donnell et Brian Beaton d’avoir le courage d’étaler de tels sentiments en plein jour et de dire ouvertement que la bigoterie n’a pas sa place dans les rangs des honnêtes gens qui veulent faire du milieu néo-brunswickois un endroit où il fait bon vivre.

Nous croyons comme eux que cette antipathie manifestée par l’organisme n’est pas partagée par la grande majorité des anglophones.

En ces temps de pandémie et de difficultés économiques et financières, il importe de ne surtout pas viser les mauvaises cibles. Nous sommes tous accablés par cet horrible virus et ses effets néfastes. Nous aurons, ensemble, à rebâtir les choses, peut-être différemment, mais toujours pour le plus grand bien des uns et des autres.

Nous nous rallions plutôt à ces suggestions que font ces trois Mages selon lesquels il importe de voir comment la formation linguistique peut être améliorée et envisager de nouvelles possibilités pour créer une population véritablement bilingue, indépendamment de l’âge.

Osons souhaiter que le premier ministre Higgs ait le courage de procéder à une vraie réforme de la Loi sur les langues officielles, une qui se veut sérieuse et complète.

Hector J. Cormier

Moncton