À la suite de récents articles dans l’Acadie Nouvelle, je m’interroge sur notre avenir en tant que peuple.

Le monde se met en marche pour créer une économie plus résiliente et plus verte pour faire face aux changements climatiques. Même les États-Unis, qui ont leur lot de climatosceptiques, emboîtent le pas. L’horloge du temps fait tic-tac dans mes oreilles. Et nous? Nous faisons un plan stratégique sur les changements climatiques vide d’ambition. Peut-être pour bien paraître? Quand nos enfants nous demanderont de les rassurer sur leur futur, est-ce qu’il faudra leur mentir et leur dire que tout va bien aller…

Malheureusement, nous n’avons pas quatre ans à perdre dans des économies de bout de chandelle pour paraître économiquement responsables. Tous les experts vous diront que ne rien faire va nous coûter plus cher demain. Si l’illusion des petites centrales nucléaires est le seul réel intérêt du gouvernement, on est bien mal parti.

Avec deux milliards $, on pourrait lancer un programme où chaque maison aurait ses panneaux solaires. Avec deux milliards $, on pourrait créer un centre d’expertise en énergie marémotrice sur le bord de la baie de Fundy. Avec deux milliards $, on pourrait créer un réseau de biométhanisateur pour transformer en électricité les boues d’épuration de toutes les municipalités. Mais non, on va mettre cet argent dans le nucléaire. Lorsqu’on donne un chèque en blanc au gouvernement, c’est ça qui se passe, malheureusement.

Karine Lapointe

Grande Digue