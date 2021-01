Un message sans équivoque à Radio-Canada

La lettre de Jeanne Renault à Radio-Canada dans l’Acadie nouvelle du 28 janvier reflète très bien les opinions et les sentiments d’un nombre assez important de locuteurs francophones hors Montréal. Les questions qu’ elle pose sont simples, mais non simplistes. Au cours des années, combien de leaders des communautés acadiennes et francophones au pays se sont présentés devant le CRTC ou ont rencontré les décideurs de Radio-Canada Montréal pour exposer leurs doléances et poser les mêmes questions.

Oui, au cours des années, il y a eu quelques petits efforts qui ont été faits pour solliciter les points de vue de quelques expertes et experts dans nos communautés francophones et acadiennes. Cependant, l’exception ne justifie jamais la règle comme on dit. Radio-Canada est encore loin de répondre à son mandat national. Si les mêmes questions se posent et que les réponses sont toujours les mêmes, année après année comme l’écrit si bien Madame Renault, il est plus que temps de résoudre le vrai problème.

On peut soupçonner qu’il s’agit d’un problème à plusieurs composantes du point de vue du diffuseur public. Parmi ceux-ci, il y a certainement la perception qu’elle réalise son mandat national par le financement accordé à ses bureaux régionaux, qui en passant font un excellent travail dans nos régions. Elle peut alors concentrer ses énergies à attirer et maintenir ses locuteurs de langue française à Montréal qui sont beaucoup plus nombreux qu’ailleurs au pays tout en lui procurant certains bénéfices. De plus, elle fait face à une concurrence féroce avec d’ autres diffuseurs québécois, alors, elle préfère fermer les yeux lorsqu’elle est confrontée aux doléances de nos milieux en pensant que nous finirons par lâcher le morceau. C’est mal connaître la résilience des communautés acadiennes et francophones au pays.

Or, l’analyse quantitative ne suffit plus pour justifier le renouvellement de son permis, le CRTC doit être à l’écoute de nos communautés et forcer la main de la Société Radio-Canada pour que sa programmation reflète davantage la présence de nos communautés. Comme le mentionne madame Renault pour que les locuteurs acadiens et francophones puissent se voir et se reconnaître et j’ajouterais pour freiner l’assimilation de nos communautés en s’alimentant auprès des diffuseurs anglophones.

Jeanne d’Arc Gaudet

Moncton