Cinq questions pour M. Higgs

J’ai un grand respect pour vous, M. Higgs, et la Dre Jennifer Russell, pour l’efficacité de votre gestion de la pandémie. Merci beaucoup, nous en sommes très reconnaissants.

Mais pour ce qui est de l’environnement, des changements climatiques, c’est toute autre chose.

Si je vous comprends bien M. Higgs, vous réagissez très bien en temps de crise, mais avant? Donc, pour les changements climatiques, on repassera quand ce sera plus urgent? Le problème, M. Higgs, c’est que plus on attend, plus ça va nous coûter cher! Le comptable en vous devrait très bien comprendre les répercussions de ces choix.

Mais à bien y penser, on peut facilement comprendre ce qui motive la position frileuse de votre gouvernement, dans son dernier rapport d’étape du plan d’action sur les changements climatiques. Comment oublier ses 30 ans passés dans la haute direction chez Irving? Et c’est vrai que l’avenir ne semble pas des plus prometteurs pour l’industrie pétrolière, avec toutes les nouvelles promesses vertes gouvernementales, sur l’ensemble de la planète. Les belles années des pétroles Irving sont-elles chose du passé?

M. Higgs, pourquoi choisissez-vous la «business», au lieu de la qualité de vie future des vos petits-enfants et de tous les Néo-Brunswickois?

Marc H Savoie

Moncton