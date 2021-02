Comprendre les manifestants

Depuis quelques mois, ici à Moncton et ailleurs dans notre province, certains citoyens protestent légalement contre certaines mesures de santé imposées par nos autorités provinciales et sanitaires.

Même si mes connaissances juridiques sont assez limitées, je pense que c’est un droit fondamental de protester, mais il doit être exercé sans violence et dans le respect d’autres lois telles que celles établies sous l’autorité de la loi sur les mesures d’urgence.

Aux États-Unis, depuis le début de l’épidémie de pandémie et y compris le moment présent, de nombreuses personnes ont fait exactement le contraire de ce qui était ordonné ou suggéré. Ils vivent un véritable cauchemar. Plus de 420 000 morts, les hôpitaux débordent, le personnel épuisé, les salons funéraires ne savent plus comment enterrer leurs morts, les familles perdent leur emploi et leur maison, et beaucoup demandent de l’aide pour se nourrir. Même si la population de ce pays ne représente que 4% de la population mondiale, leurs décès comptent pour 20% de la population mondiale.

Au Canada, plus de 750 000 personnes ont attrapé la COVID-19, avec presque la population du Nouveau-Brunswick. Le nombre de décès dépasse les 19 000 et augmente chaque jour. Alors que dans notre propre province, nous approchons régulièrement de 1200 cas, mais le nombre de décès est de 13, ce qui est trop et augmentera malheureusement de ce que nous observons actuellement.

La plupart des Néo-Brunswickois respectent les mesures légales et sanitaires prescrites parce qu’elles nous épargnent la maladie et même la mort même si elles sont désagréables. Mais il faut demander aux personnes malades qui ont été traitées dans les hôpitaux à cause de la COVID-19 si les machines utilisées étaient moins difficiles.

Afin de mieux comprendre les arguments des personnes qui ne veulent pas porter de masque comme mesure de protection, ou pour suivre d’autres directives sanitaires telles que la distanciation sociale et le lavage des mains, je voudrais savoir où les manifestants se procurent leurs sources scientifiques.

Alcide F. LeBlanc

Moncton