De meilleures façons de procéder

On rapporte avoir consulté 92 personnes pour évaluer l’environnement de travail de la Gouverneure générale, et si l’on ajoute à ce nombre les représentants de la reine dans chaque province (les lieutenants-gouverneurs) et leurs employés, on se rend compte que notre lien avec la monarchie est une lourde et coûteuse affaire. Ce serait peut-être l’occasion de penser à de meilleures manières de procéder, non seulement pour sauver de gros sous, mais aussi pour avoir système qui reflète mieux la réalité, c’est-à-dire un lien purement symbolique avec la Couronne britannique. Puisque plusieurs de nos concitoyens sont encore attachés à la royauté, ça ferait peut-être l’affaire de tout le monde que d’abolir ces postes et recevoir la reine une fois l’an pour apposer quelques signatures, donner un discours, décerner des médailles et s’assurer du bon fonctionnement de l’ancienne colonie.

Alain Haché

Moncton