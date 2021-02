Un livre de comptes et d’histoire

«Caplan vient de m’apporter trois pelleteries de chats sauvages, pis deux peaux de loups cerviers et trois peaux de castors. On va faire une bonne journée!»

On est au début de l’hiver 1874. Le magasin général de Joseph M. Haché bourdonne d’activité. La voisine d’en face vient de payer 1,75$ pour une nouvelle paire de bottes. C’est le temps des ventes: la demi-livre de thé va partir pour 25 cennes. Le baril de farine se vendra 7 piastres et demie. Les affaires vont bien!

Entre 1874 et 1883, un siècle après l’arrivée des premiers Acadiens dans la belle colonie de Bathurst, les affaires vont rondement au magasin général de Joseph M. Haché. Les colonnes de ventes et de remboursements de son grand livre de comptes – son ledger – racontent l’histoire de son époque, colorée des anecdotes des gens de la région du nord-est du Nouveau-Brunswick en cette fin de 19e siècle.

Le succès de ses affaires n’empêche pas «Joseph à Joseph à Michel» de faire la drave sur la Tetagouche, puis sur la Mills Stream et même sur la Elm Tree, une «rivière considérée comme très difficile», diront les historiens plus tard en relatant ses aventures. Son livre de comptes note d’ailleurs fréquemment ses expéditions et les revenus associés à la coupe du bois et à la drave. Il ne faut pas avoir froid aux yeux ou avoir peur du travail à cette époque!

«Comme entrepreneur forestier, il coupe du bois à la tonne, appelé ainsi parce que vendu au poids; sa production est livrée aux chantiers d’Angleterre. Les armateurs anglais exigent des pièces de bois sain de 20 pieds de long et de 20 à 24 pouces carrés. Les arbres abattus, principalement du pin, sont équarris manuellement avec une hache à équarrir avec une lame biseautée comme un ciseau», nous raconte Madame Thérèse Burke Lafond dans deux ouvrages intitulés Joseph à Joseph à Michel Haché, (1993), préfacé par le père Gustave Legresley et le deuxième, Une famille pionnière de Bathurst-Ouest (1997) préfacé par Mgr Donat Robichaud.

On apprend aussi à la lecture du «grand livre» que Joseph produit des dormants de chemin de fer pour l’Intercolonial.

La vie à Bathurst n’est pas toujours facile, mais les gens de la place paient pour leurs denrées au magasin général de Joseph avec ce qu’ils peuvent offrir. Le grand livre nous apprend que les clients remboursaient par des journées de travail (5 1⁄4 journées = 5,25$), ou encore avec des peaux de loutre, des leçons de musique pour les enfants de M. Haché, les frais de scolarité et de pension pour une année chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame (67,30$) et un cochon de 230 lbs @ 00.7 cent la lb = 17,25 $.

Le document original, le fameux livre de compte de Joseph M. Haché, sent un peu le moisi et le vieux papier, mais il retient précieusement ces informations dans une écriture toujours lisible, à l’encre et à la main tremblante et incertaine parfois. Chacune des inscriptions des 381 pages de ce ledger raconte à sa manière la vie d’une époque aussi vivante que si elle avait été écrite hier. Avec la sueur et les rigueurs de l’époque en fond de page.

Eugénie (Nine) Doucet, née Burke, 98 ans, conservait ce précieux document dans ses archives personnelles depuis plusieurs années, fière de ses ascendants du côté de son grand-père maternel, dont Joseph M. Haché, né en 1823 à Bathurst.

Mme Doucet n’est pas étrangère à un des nôtres, Euclide Chiasson, qui habitait dans le même voisinage de Bathurst-ouest (Cross Road) au début des années 1950. Il se rappelle très bien d’Eugénie (Nine) Doucet qui jouait souvent du piano, comme ça, en pleine après-midi, ce qui était assez rare pour nos mères de famille à l’époque. C’est en lisant ce grand livre du magasin général de son grand-père qu’il a appris pourquoi elle aimait tant la musique. Elle demeure à Bathurst et est toujours aussi vive d’esprit aujourd’hui que dans ses souvenirs d’enfance.

Plus de deux siècles après qu’il ait été écrit, Mme Doucet veut s’assurer que ce document ne sera pas perdu. Elle a donc rejoint Euclide par téléphone l’automne dernier pour lui offrir d’en prendre possession et ce dernier lui a fait la promesse qu’il le remettrait à la Société historique Nicolas-Denys pour qu’il y soit conservé, mais surtout pour qu’il soit utilisé par les universitaires et ceux et celles qui s’intéressent à notre grande et petite histoire et à notre patrimoine.

Quel beau projet de thèse pour une étudiante en histoire!

«Joseph est cultivateur et élève suffisamment de porcs, bovins et poulets pour fournir ses clients. Dans son magasin, situé dans la maison familiale, il vend viande, poisson, y compris des anguilles, produits d’alimentation, nouveautés …vêtements. Il fait commerce des pelleteries avec les Amérindiens. Ces derniers lui apportent notamment des peaux de castors, de visons, de chats sauvages, d’ours et de loups cerviers. Dans son grand livre, ces Amérindiens se nomment ainsi: Prisk, Grès, Young, Smait, Nikes, Caplan et Barnaba.»

Et entre ces lignes manuscrites sorties de deux siècles d’oubli, on apprendra encore que Joseph à Joseph à Michel était aussi secrétaire du district scolaire 15, le district Cross Road de Bathurst.

Quelle belle vie, entre les lignes d’un livre de comptes!

Euclide Chiasson

Pointe-Verte