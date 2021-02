Consultations publiques en santé: bien faire les choses

Le système de santé du Nouveau-Brunswick, comme celui d’autres provinces ou pays, fait face à des défis importants. Des pressions qui sont connues depuis un certain nombre d’années poussent les gouvernements qui se succèdent à trouver des arrangements pour mieux contrôler les coûts et améliorer l’accès aux services et soins.

Le vieillissement de la population et les pénuries en ressources humaines reviennent souvent dans les discussions qui tournent autour de ces pressions.

En matière de défis, une recherche rapide sur le site Web du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick nous montre que le rendement du système de santé ne s’est pas amélioré depuis les derniers dix ans.

En 2019, les résultats obtenus par rapport aux dimensions de la qualité mesurées, soit l’accessibilité, l’efficacité, la justesse, l’équité, le rendement et la sécurité, variaient entre C et D.

Ces notes appuient l’idée qu’il faut effectivement, comme système de santé et collectivité, ouvrir grande la porte aux apprentissages.

Le gouvernement est censé lancer bientôt une série de consultations publiques afin de formuler un plan provincial de la santé.

L’exercice est louable pour deux principales raisons. Tout d’abord, la Loi sur les régies régionales de la santé indique que la ou le ministre de la Santé doit établir un plan provincial faisant part des objectifs et priorités en matière de prestation de soins. Le dernier plan provincial sur la santé prenait fin en 2018.

Ensuite, une ouverture des autorités publiques vers le dialogue et les négociations auprès des citoyens est toujours vue d’un bon œil. On a souvent reproché aux gouvernements de décider en cercle fermé, et de ne pas prendre en compte les préoccupations de la population.

Le document de travail proposé par le gouvernement au regard des consultations à venir «Agir en faveur de soins de santé publique fiables» est disponible sur son site Web et renferme des informations très intéressantes.

En s’y référant, on comprend vite que l’accès à des soins de qualité est une priorité du gouvernement et que des objectifs spécifiques sont liés à cette vision, comme ceux concernant la santé mentale et le bien-être des personnes âgées. Des indicateurs qui permettent de les mesurer y sont même présentés.

Or, avant de lancer un exercice de consultation publique, les décideurs ne devront pas oublier le contexte actuel du système de santé du Nouveau-Brunswick. Dire que les personnes œuvrant dans ce système vivent des jours angoissants et épuisants est un euphémisme. La semaine dernière, la médecin-hygiéniste en chef de la province présageait des moments à venir difficiles.

Mis à part les enjeux qui découlent de la crise sanitaire, les liens de confiance au sein du système de santé de la province sont fragiles. Comme il en est le cas dans d’autres provinces du Canada, les motivations réelles se cachant derrière les exercices de participation du public sont souvent remises en doute.

Les professionnels de la santé, les gestionnaires et les citoyens figurent parmi les parties prenantes des changements d’envergure en santé. Leurs manières de penser et d’agir sont bouleversées par l’annonce de tels changements, comme les réformes.

L’histoire récente du Nouveau-Brunswick montre comment des groupes d’individus se manifestent parfois lorsque des changements sont annoncés.

Après l’annonce de la réforme en 2008, le gouvernement a eu à modifier son projet initial, afin notamment de spécifier dans la Loi la langue de fonctionnement des deux régies régionales de la santé.

Au début de l’année 2020, rappelons-nous que celui-ci a eu à faire marche arrière quant à son plan de réaffectation des ressources visant à améliorer l’accès et la coordination des services et soins et à assurer leur viabilité.

Les exercices de consultation publique doivent effectivement être privilégiés par les décideurs publics, car ils permettent un dialogue qui peut apaiser les tensions. Toutefois, il est important de penser «à la manière».

Dans le cadre de l’exercice sur l’avenir des soins de santé au Nouveau-Brunswick, les décideurs publics devront nous expliquer pourquoi ils sont nécessaires dans le contexte actuel, et confirmer que des fruits de nos échanges seront pris en compte.

Dans le cas contraire, l’histoire se répétera, des individus manifesteront leur mécontentement et le changement prendra une autre forme que celui imaginé par ses précurseurs.

Stéphanie Collin, Ph.D.

Professeure adjointe

École des hautes études publiques (HEP)

Université de Moncton