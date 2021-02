Les temps changent-ils?

Je me souviens, enfant à Campbellton, rue Prince William, j’écoutais clandestinement CBC Halifax, tard le soir, dans mon lit, avec ma radio «ondes courtes»!

J’étais complètement intrigué par le son lointain étouffé de l’animateur qui donnait en anglais la météo pour les Maritimes, comme s’il venait d’un autre pays.

Pourtant, à peine 500 km nous séparaient.

L’hiver, les tempêtes avaient souvent le même scénario: «Heavy snow in northern New Brunswick, light snow in the south and snow followed by rain in Halifax.»

De la neige dans le nord du Nouveau-Brunswick, un peu moins dans le sud et de la neige suivie de pluie à Halifax.

Aujourd’hui, quelque 60 ans plus tard, on parle de neige dans le nord du Nouveau-Brunswick, de neige suivie de pluie dans le sud de la province, ainsi qu’à Halifax. Comme si la pluie avait migré vers le Nord!

La neige ne devrait-elle pas migrer vers le Nord? Quelqu’un peut-il m’expliquer ce qui se passe?

Marc H. Savoie

Moncton