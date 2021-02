Shippagan, ses conseillers et sa population

Lorsque j’aperçois une table où s’assoient des conseillers avec leur maire ou leur mairesse, je vis toujours un sentiment de reconnaissance envers ces personnes.

Cette grande équipe au fait a une grande mission, soit celle de représenter les élus pour leur bien-être social, éducatif, culturel et sportif. On assiste au fait à un mini gouvernement, et ces conseillers sont élus par les citoyens et les citoyennes.

Chaque conseiller ou conseillère amène son expérience de vie avec ses croyances, ses valeurs, ses représentations, en s’inspirant souvent de ses propres réalisations et de sa feuille de route.

Ces personnes nous représentent au meilleur d’eux-mêmes.

Lorsque je lis et j’écoute les médias qui nous parlent d’une tempête au conseil municipal de Shippagan, cela m’attriste. Et pourtant je fais confiance aux personnes qui sont là, prêtant leur temps et leur énergie pour la conduite et le maintien d’une continuité de services, avec les instances communautaires, publiques ou privées, ambulance, pompiers, etc.

Tant et aussi longtemps que le conseiller travaille pour le bien commun, il est dans le chemin de l’éthique sociale et communautaire. Il peut arriver qu’il y ait des bris de communication, des oublis, voire même des écueils personnels qui viennent toucher les sensibilités des uns et des autres.

Si l’on pouvait aller plus loin et voir l’intention des personnes, le bien-fondé des intentions, des interventions, peut-être même de se rendre visite mutuellement, de se rencontrer, entre les personnes concernées, il n’y aurait pas de raison, je pense, de créer un espace public où le doute et le jugement, sur les actions posées de part et d’autre, a préséance.

Il va sans dire que l’humain a besoin de comprendre, de donner du sens à sa vie, à son travail et, à plus forte raison, lorsque les conseillers représentent une population, ils se doivent de travailler en «étroite collaboration» laissant de côté les aspects personnels, pour toujours intervenir en «démissionnant» de leur propre personne, de leur titre, de leurs popularités, dans le but d’être libre et créateur en vue du bien commun.

J’ose espérer que nous n’assisterons pas à une lutte ou à une tempête de pouvoir, de qui a raison, voire même d’intimidation les uns envers les autres. Non, il nous faut voir d’abord chaque personne au conseil municipal avec ses forces, ce qu’elle peut amener pour le bien commun.

Le risque de tomber dans le jugement, la comparaison et «d’avoir raison à tout prix» est un pas dans la prison de l’ego, avec lequel personne ne sort gagnant.

Je crois sincèrement qu’il y a un espace pour que l’humilité, la simplicité, et la reconnaissance de ses actions se fassent en privé, avec les personnes en cause.

Ce qui fait la grandeur d’une personne, c’est évidemment, sa capacité d’aller vers son semblable et de déposer les armes; seulement là, une nouvelle énergie créatrice émerge, pour conduire les dossiers, les projets que la ville de Shippagan a pour aujourd’hui et les années à venir.

Valois Robichaud

Caraquet