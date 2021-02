Voulons-nous ce fardeau pour nous-mêmes et nos descendants?

Le 10 février, lorsque le premier ministre Higgs a engagé 20 millions $ de l’argent des contribuables dans ARC Clean Energy, anciennement ARC Nuclear, pour développer son petit réacteur nucléaire modulaire (PRNM), il a négligé de mentionner les risques financiers: une facture d’électricité plus élevée pour les clients d’Énergie NB et la responsabilité des contribuables.

Les coûts de conception et de construction liés à des exigences techniques, de sûreté et de sécurité de plus en plus complexes continuent d’augmenter après Fukushima.

Contrairement à l’incertitude du nucléaire, Énergie NB sait combien coûtent les éoliennes et pourrait commencer à les construire dès maintenant.

L’électricité coûte beaucoup plus cher à produire à partir de réacteurs nucléaires que de sources renouvelables. Le solaire et l’éolien sont déjà beaucoup moins chers que le nucléaire et leur prix baisse alors que le nucléaire continue à augmenter. Les clients d’Énergie NB paieront ce coût dans leurs factures d’électricité.

D’énormes dépassements de coûts et des retards ont toujours été le lot de la construction nucléaire dans le monde entier. Selon l’auditeur général de NB, la construction du réacteur de Pointe Lepreau a coûté trois fois plus que prévu, et sa remise à neuf a coûté 1 milliard $ de plus et a pris trois ans de plus que prévu. Pourquoi le PRNM de l’ARC serait-il différent?

L’énorme dette de 4,8 milliards de dollars d’Énergie NB, due en grande partie aux coûts de Lepreau et payée par les clients d’Énergie NB, ne laisse aucune marge pour les modifications de conception et de sécurité qui apparaissent généralement pendant la construction et qui sont attendues des nouveaux réacteurs encore en phase de conception.

Enfin, les réacteurs PRNM comme celui de l’ARC menacent de faire peser sur les Néo-Brunswickois actuels et futurs une énorme responsabilité en matière de déchets radioactifs. Les tarifs d’électricité augmenteront pour payer la manipulation et le stockage de nouvelles formes de déchets liquides radioactifs corrosifs ainsi que la sécurité de niveau militaire requise pour protéger des matériaux comme le plutonium contre le sabotage et le vol par des criminels et des terroristes.

Voulons-nous ce fardeau pour nous-mêmes et nos descendants?

Ann McAllister

Rothesay