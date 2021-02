Un désastre économique, environnemental, social et politique nous attend

M. le premier ministre du Nouveau-Brunswick, l’annonce faite par votre gouvernement de continuer à financer les projets de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMNR) est malavisée et devrait être annulée.

Le Canada ne produit pas d’uranium enrichi. Le combustible nucléaire enrichi de qualité militaire nécessaire aux SMNR, y compris le plutonium, devrait, par nécessité, être importé des stocks de déchets nucléaires des États-Unis, y compris de leurs programmes d’armement.

L’importation de ce matériel ferait de nous une cible militaire et terroriste. Ce n’est pas une décision qu’un homme d’État avisé prendrait.

Les déchets générés par les SMNR créent plusieurs éléments radioactifs artificiels, dont l’un a une demi-vie de plus d’un million d’années. Le plutonium, l’élément utilisé dans la bombe atomique larguée sur Nagasaki en 1945, a une demi-vie de 24 000 ans. Il sera présent et généré à la fois comme combustible et comme déchet. Ces éléments diaboliquement toxiques, mutagènes et cancérigènes doivent être maintenus hors de la biosphère pendant 10 demi-vies. Ce n’est guère un bon système de santé pour les Néo-Brunswickois, et encore moins pour le reste de la biosphère.

Au cours des 1,5 million d’années écoulées, la planète a connu trois périodes glaciaires bien documentées (des recherches récentes suggèrent qu’il y en a eu jusqu’à sept). Au cours des 240 000 prochaines années (10 demi-vies de plutonium), il y aura au moins une période glaciaire et la calotte glaciaire continentale qui l’accompagne aura jusqu’à 2,5 kilomètres d’épaisseur. Le poids inimaginable de ces calottes glaciaires enfonce la croûte continentale dans le manteau sous-jacent de la terre sur des centaines de mètres tout en érodant et en fracturant la surface de la croûte continentale dans le processus (les limites sud de la dernière calotte glaciaire continentale se trouvaient au sud de New York).

Lorsque la terre émerge d’une période glaciaire, les calottes glaciaires fondent, soulageant le poids colossal imposé à la croûte terrestre qui rebondit vers le haut en réponse au déchargement, proliférant de nouvelles fractures et réactivant des failles qui deviennent des canaux pour les fluides, toxiques ou non, qui remontent à la surface. L’enfouissement des déchets nucléaires ne peut en aucun cas sauvegarder la biosphère pendant ces périodes. Il n’y a pas de moyen sûr à long terme d’éliminer les déchets nucléaires. Une fois fabriqués, les éléments radioactifs ne peuvent être démantelés. Il n’y a pas de solution technique à long terme. Nous devons simplement arrêter de les fabriquer.

Babcock et Wilcox, qui ont construit la Calandria à Point Lepreau, ont abandonné les SMNR comme non rentables en 2017, Transatomic Power en 2018 et Westinghouse les a abandonnés après une décennie de recherche en 2014.

Wall Street et les banques américaines ne financeront pas les SMNR. Pourquoi alors, Monsieur le premier ministre, le rôle de notre gouvernement devrait-il être de faire payer la note aux Néo-Brunswickois si personne d’autre ne le fait?

Surtout si l’on considère que le déficit du Nouveau-Brunswick a déjà été créé en grande partie par les dépassements de coûts subventionnés par l’État pour la construction et l’exploitation du réacteur nucléaire de Pointe Lepreau.

Jeter de l’argent par les fenêtres pour payer à perpétuité l’élimination de nos propres déchets radioactifs n’est pas une bonne idée dans l’orthodoxie d’austérité néo-libérale actuelle.

Monsieur le premier ministre, pourquoi une juridiction accepterait-elle de plein gré les coûts de stockage des déchets militaires américains à perpétuité?

S’il s’agit d’énergie électrique dont nous avons besoin, ne serait-il pas plus judicieux de s’approvisionner en sources hydroélectriques plus écologiques et moins chères au Québec ou au Labrador?

L’ensemble du projet SMNR est un désastre économique, environnemental, social et politique qui ne demande qu’à se produire.

Le Nouveau-Brunswick doit réduire ses pertes et s’en sortir.

Mark D. Connell

Géologue à la retraite

Sussex