Un prix citron pour un sac d’oranges

Sylvette Basque

Néguac

Le poisson d’avril est arrivé tôt cette année pour des milliers de travailleurs alors que le gouvernement Higgs a annoncé une hausse du salaire minimum, celui-ci passant de 11,70$ à 11,75$ de l’heure, soit cinq sous.

Pour le commun des mortels qui travaille 40 heures par semaine, cela signifie deux dollars de plus par semaine, 8$ de plus par mois. Un sac d’oranges. Absolument inacceptable quand on sait ce que ça coûte en moyenne pour vivre!

Le prix de l’essence vient encore d’augmenter, le lait aussi, et beaucoup d’autres produits. Beaucoup de gens qui travaillent au salaire minimum ont des enfants qui vont à l’école et bien souvent, il y en a qui y vont le ventre vide, les parents peinant à joindre les deux bouts.

Imaginez une mère monoparentale. C’est tout un affront pour ces modestes et humbles travailleurs qui sont toujours sur les premières lignes en ce temps de pandémie. Tout un remerciement de la part du gouvernement, envers ceux qui gagnent leur vie de peine et de misère. Cinq cents de l’heure de plus, je ne pense pas avoir entendu parler d’une augmentation aussi dérisoire de toute ma vie et je ne suis certainement pas la seule!

Et encore plus frustrant, ce sont les sempiternels commentaires de certaines compagnies arguant qu’une trop grosse augmentation fait du tort à l’économie! Vous voulez rire des pauvres gens? Ce qui fait tort à l’économie, ce sont des situations de détresse de tout genre, vécues par des gens qui, faute de moyens, laissent aller leur maison, appartement, leur auto car ils ne peuvent plus payer leurs factures. Les banques alimentaires crient à l’aide, car elles peinent à subvenir aux besoins d’une clientèle de plus en plus nombreuse. D’après vous, vers qui se tournent-ils pour du soutien financier? Vers le gouvernement, celui-là même qui continue d’ignorer les prestataires d’aide sociale et les petits salariés.

Et que penser du coût des loyers qui ont explosé, laissant dans le désarroi des gens qui risquent de se retrouver à la rue? Encore là, le gouvernement s’en lave les mains. Mais quand de grosses corporations exigent des hausses de tarif, alors là on se plie en quatre et on fait des pieds et des mains pour leur accorder exactement ce qu’ils veulent. Car ces gros bonnets sont imposants et leurs jérémiades ne passent jamais inaperçues chez nos élus. Plus ça change et plus c’est pareil, les riches deviennent plus riches et les pauvres s’enfoncent de plus en plus dans un gouffre sans fond. Il ne faut pas s’étonner si beaucoup de gens sont cyniques et amers envers les politiciens. Avant chaque élection, chacun y va de promesses aussi solennelles que farfelues.

Parlant de cynisme, s’il y avait un prix citron à décerner, le gouvernement actuel le remporterait haut la main. Une hausse de 5 cents. Un prix citron pour un sac d’oranges.