Mille excuses pour mon retard, mais je ne pouvais passer outre.

Je salue et j’endosse les propos de Alcide Leblanc, du mois passé, qui écrivait sur «La Lumière», que nous avons tous besoin du point de vue biologique, physique et moral, surtout en ces temps qui affligent la planète. Je ne connais M. Leblanc que par ses écrits.

Il mène avec droiture un hommage évident au père Serge Comeau qui porte lui aussi un flambeau dans notre société au niveau, entre autres, moral, spirituel et religieux. J’admire cet homme allumé de foi et de convictions empreintes d’humilité. Son discours sans zones grises est très ouvert en hauteur comme en profondeur. J’avancerai qu’il est une lumière pour ses frères humains comme le disait Antoine de Saint-Exupéry.

J’observe à distance que vous aussi, M. Leblanc, vous tenez votre lampe allumée dans la société. C’est ma raison d’être de commenter vos propos. Puisse cette lumière rester allumée longtemps et surtout en ces temps perdus. Vous comprenez. Il faut allumer davantage notre lumière intérieure de croyance et de foi en soi, en nos forces qui n’ont peut-être jamais été exploitées. C’est le temps plus que jamais. Les directives mondiales, nationales, communautaires, nous poussent à développer notre vie autrement. Quelle belle occasion d’y voir! Peut-être que notre jardin intérieur reste à être dépoussiéré, à être rénové, comme par exemple apprendre à pardonner?

Sur un plan personnel, je ne fais pas exception comme humain. Je passerai outre les détails, j’ai vécu une première pandémie dans ma vie, non moins facile, un tunnel gris. Quand ça t’arrive juste à toi, croyez-moi, c’est une pandémie terrifiante.

J’ai dévoré des livres. Je regardais dans les nuages, à terre, de côté, l’entourage. Je tournais en rond dans la nuit pour arriver où? En moi!

Normand Le Bouthillier

Caraquet