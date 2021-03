COVID-19: les étudiants paient trop cher pour l’éducation reçue

Qui se souvient des journées pyjama au primaire? L’excitation d’aller à l’école en pyjama, sans avoir besoin de faire le moindre effort pour trouver quoi porter, c’était plaisant.

À peine quelques années plus tard, les journées pyjama sont tous les jours. Me lever du lit 15 minutes avant mon cours de 8h30, passer la journée dans ma chambre à fixer mon écran d’ordinateur et à écouter mes professeurs lire leurs diapositives, c’est ça la réalité de l’apprentissage à distance.

En tant qu’étudiante de première année, l’an dernier, j’ai eu des choix à faire concernant mon avenir: à quelle université et à quel campus poursuivrais-je mes études?

En faisant une visite du campus de Moncton, j’ai su que le mieux pour moi serait d’étudier là, dans la grande ville.

La grande bibliothèque et les multiples activités proposées sur et hors campus m’ont charmée. J’avais hâte de venir m’installer à Moncton et de me rendre sur le beau campus pour rencontrer mes futurs collègues de travail.

Jamais je n’aurais cru que je ne verrais mes camarades de classe que sur leur petite photo de profil TEAMS et que je ne mettrais jamais les pieds à la bibliothèque qui avait gagné mon cœur.

Les études, ça coûte cher. Les frais de scolarité, les frais connexes, les assurances et si tu dois aller étudier loin de chez toi, rajoute un loyer.

Bon, selon le site de l’Université de Moncton, pour un étudiant canadien, le total des frais pour l’année 2020-2021 (8 mois) s’élève à plus de 7800$. Là-dessus, il faut aussi rajouter les livres, au moins 800$, un logement universitaire est 3950$ pour l’année, mais s’il faut en trouver un en ville, le coût moyen d’un loyer à deux chambres est de 950$/mois.

Pour les étudiants internationaux, ce total s’élève à plus de 13 800$!

Tout cet argent pour suivre nos cours de la maison. Nous savons aussi que pour pouvoir poursuivre des études à distance, ça prend un ordinateur.

Chez Best Buy par exemple, le coût d’un ordinateur portable peut varier de 370$ à plus de 3000$. Quand on y pense, c’est beaucoup pour suivre des cours dans ma chambre.

Les études sont une cause de stress immense chez les jeunes. Selon une étude récente, 55% des étudiants se sentent anxieux. Si on rajoute en plus de cela le fait d’être isolé dû à la pandémie, d’être loin de sa famille et d’être forcé de rester à la maison sans possibilité de voir des amis ou de se distraire au minimum, les chiffres augmentent sensiblement.

Radio-Canada cite que 80% des étudiants trouvent que la pandémie est une source de stress pour eux. On s’attend à ce que le rendement des étudiants soit aussi bon que celui en présentiel, mais c’est pratiquement impossible. Comment créer des liens avec nos collègues et apprendre à nous entraider est-il possible si nous ne sommes jamais en classe?

Comment sommes-nous censés performer au top de nos capacités alors que nous ne sommes pas dans un environnement propice à l’apprentissage?

Nous assistons à nos cours de notre chambre, salon ou cuisine sans jamais changer d’air. Certains d’entre nous ne savent pas quand ils seront en mesure de revoir leurs familles à cause des restrictions. Je crois que le stress est assez grand comme ça.

En somme, les étudiants paient trop cher pour l’éducation reçue. C’est énormément démotivant de devoir manger et dormir dans les mêmes espaces où nous apprenons à devenir, notamment, les prochains enseignants, ingénieurs, professionnels de la santé de ce monde sans même pouvoir rencontrer nos collègues de classe.

C’est normal de moins bien performer en ces temps difficiles. L’université est une immense source de stress et ce stress pourrait être diminué considérablement si les frais de scolarité étaient réduits lors des études à distance.

Enlever une partie du stress financier des étudiants améliorerait leur qualité de vie et leur rendement universitaire. Des changements doivent être apportés pour le bien-être des étudiants.

Je conclus en affirmant que jamais, je n’aurai cru payer 10 000$ pour avoir des journées pyjama et rester chez moi toute la journée.

Marie-Pier Cormier

Étudiante

Bertrand