Personne ne m’a averti de la présence de la légionellose à l’Hôpital Victoria General

Dorothy Shephard, ministre de la Santé; Dre France Desrosiers, PDG, Réseau santé Vitalité; mon nom est Fleurette Landry. Je suis une résidente du Nouveau-Brunswick et au mois de septembre 2019, j’ai été diagnostiquée avec le myélome multiple.

Mon oncologue traitant au Centre d’oncologie de l’Hôpital Georges-L.-Dumont à Moncton m’a, après les traitements nécessaires disponibles à Moncton, référée à Halifax pour une greffe de la moelle osseuse à l’hiver 2020.

En raison de la COVID-19, ma greffe ainsi que le prélèvement de cellules souches pour celle-ci ont été retardés. Ma greffe a donc eu lieu le 19 août 2020. Le 25 août, comme l’établissait le protocole de soins, j’ai été admise à l’hôpital Victoria General. On m’a alors expliqué que les prochains jours seraient les jours les plus critiques, car mon système immunitaire serait très faible, mais que je ne devais pas m’inquiéter, car tout semblait aller dans la bonne direction. On me parlait même à ce moment d’un séjour de moins de deux semaines à l’hôpital.

Je précise immédiatement que personne ne m’a mentionné à ce moment ou avant qu’il y avait un danger d’attraper la bactérie de la légionellose à l’hôpital, sauf dans un document reçu le 18 août 2020 qui expliquait la légionellose, mais pas les effets possibles de celle-ci sur une personne avec une immunodéficience.

Une fois dans ma chambre d’hôpital, il y avait une pancarte qui précisait que la légionellose était présente dans l’eau et indiquait quoi faire et ne pas faire.

Quand j’ai posé des questions, on m’a confirmé qu’il ne fallait pas boire l’eau à l’hôpital ni me brosser les dents avec celle-ci, ce que j’ai respecté à la lettre. On m’a aussi dit que je pouvais utiliser la toilette, me laver les mains et faire ma toilette matinale une fois que les préposés avaient préparé l’eau. Aucun autre avertissement ne m’a été donné.

Le samedi 29 août, j’ai commencé à faire de la fièvre et ils ont alors diagnostiqué une pneumonie. Le mardi 1er septembre, ma situation pulmonaire s’étant aggravée, on m’a transféré aux soins intensifs et on m’a placé sur un ventilateur. Le mercredi 2 septembre, ma situation s’empirant encore, la décision a été prise de m’intuber et de me placer dans un coma artificiel.

La situation continuant à empirer, les médecins ont alors expliqué à mon mari que la seule solution qui restait était de me transférer à la Halifax Infirmary pour me placer sur une machine de soutien à la vie appelée «Oxygénation par membrane extracorporelle».

J’ai été branchée à cette machine jusqu’au 20 septembre, soit 16 jours et je suis chanceuse d’avoir survécu. C’est pendant ce séjour que mon mari a été informé du fait que j’avais attrapé la légionellose à l’hôpital.

Je suis demeurée aux soins intensifs à Halifax jusqu’au 24 septembre, date à laquelle j’ai été transférée, par avion, aux soins intensifs de l’Hôpital Georges-L.-Dumont de Moncton. Je suis demeurée aux soins intensifs jusqu’au 9 octobre.

Par la suite, j’ai été en réhabilitation à l’hôpital jusqu’au 2 décembre 2020, date à laquelle j’ai reçu mon congé. Je poursuis ma réhabilitation à la maison et reçois encore des soins de l’Extra-mural.

Je vous ferai grâce de la description de tout le stress que cette situation m’a fait vivre et du stress encore plus intense qu’elle a fait vivre à ma famille.

En plus de me remettre d’une greffe qui était nécessaire en raison de mon cancer, je dois maintenant travailler très fort pour me rétablir physiquement en raison de la légionellose et la crainte de ne pas retrouver toutes mes capacités physiques est encore très présente, comme si la greffe et le cancer lui-même n’étaient pas suffisants. Mon poumon droit restera affecté en permanence.

Si je vous écris aujourd’hui, ce n’est pas pour mettre en doute la qualité du processus de la greffe ou la qualité des soins médicaux reçus pendant mon séjour à Halifax, mais pour dénoncer le fait que les responsables ne m’ont pas averti de la présence de la légionellose dans l’eau à l’Hôpital Victoria General, dès ma première rencontre avec l’équipe, en mars 2020, et les risques de cette bactérie pour une personne récemment greffée.

Je veux aussi et surtout dénoncer le fait que l’on ne peut pas avoir ce service dans le Réseau de santé Vitalité quand nous avons déjà un Centre d’oncologie et de recherches de premier plan sur le cancer.

Durant mon coma, mon mari a pris connaissance d’un article publié dans le Chronicle Herald, le 12 août 2020, où on faisait état de la présence de cette bactérie à l’hôpital d’Halifax. Il y est mentionné que: «…among people who get it during a hospital stay, one in four do not survive.»

Des inquiétudes assez sérieuses selon moi pour commencer à envoyer les patients du Nouveau-Brunswick ailleurs qu’à Halifax et commencer à penser à offrir ce service dans le Réseau de santé Vitalité.

Même si les personnes impliquées avec ma greffe à Halifax et les soins offerts par la suite ont fait un excellent travail, il va de soi que si c’était à recommencer, je préfèrerais grandement recevoir ma greffe ailleurs qu’à Halifax.

Malheureusement, je ne peux changer le passé, mais je peux agir et prévenir que l’histoire ne se répète pas. C’est pourquoi qu’à titre de citoyenne, je me sens dans l’obligation de vous informer de ma situation et aussi d’informer le public du grave danger d’envoyer dans le futur des patients du Nouveau-Brunswick ayant besoin d’une greffe de la moelle osseuse à l’hôpital Victoria General d’Halifax en raison de la présence de la légionellose dans l’eau de l’hôpital.

Il m’apparait impératif d’investir ces argents ici afin que les patients du Nouveau-Brunswick soient en mesure d’obtenir ce service dans leur réseau de santé.

J’en profite pour remercier tout le personnel du Centre d’oncologie, des soins intensifs et de l’unité de réhabilitation de l’Hôpital Georges-L. Dumont, les services ambulanciers et les services Extra-mural du Réseau de santé Vitalité pour leurs excellents soins.

Fleurette Landry

Moncton