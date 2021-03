Un salaire minimum aussi ridicule que minable

Je comprends très bien la colère de Marcel Arseneau qui l’a si bien exprimée dans sa lettre publiée dans l’Acadie Nouvelle, le 27 février dernier.

Il y voit là une véritable insulte.

À la même page et le même jour, François Gravel, en fait autant avec son excellent éditorial.

Il s’agit dans les deux cas de la question du salaire horaire minimum.

En 2020, le salaire horaire minimum dans notre province était de 11,50$. N’était-il pas prévu par la loi qu’à partir du 1er avril prochain, ce salaire horaire passerait à 11,70$ l’heure? Que viennent faire les cinq sous d’augmentation?

Est-ce que travailleurs et les travailleuses toucheront donc les 11,55$ l’heure ou les 11,75$? Dans mon esprit, c’est loin d’être clair!

Dans tous les cas, je trouve ridicule qu’avec un si minable salaire une personne ou une famille puisse mener une vie confortable.

Maintenant, je comprends mieux les raisons pour lesquelles le nombre d’élèves dans les écoles et le nombre d’enfants dans les familles sont en constant déclin dans notre province et que les comptoirs alimentaires sont débordés de clients réguliers.

Vraiment, notre gouvernement provincial ressemble de plus en plus à l’émission radiophonique que mon père et ma mère, de leur vivant, écoutaient pieusement en soirée l’émission «Un homme et son péché, une autre des belles histoires des pays d’en haut».

Nous vivons présentement une très triste histoire en plus de la pandémie.

Alcide F. LeBlanc

Moncton