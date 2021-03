«L’ouvrier mérite son salaire»

On lit ces mots plusieurs fois dans les Écritures. Ils constituent un précepte fondamental de la justice sociale. Pourtant, au Nouveau-Brunswick, plusieurs milliers de personnes, bénéficiant de l’aide sociale et travaillant à temps partiel à bas salaire, ne perçoivent pas tout le salaire qu’elles gagnent.

En effet, la Loi sur la sécurité du revenu familial permet aux bénéficiaires célibataires recevant de l’aide sociale de gagner seulement 150$ par mois (200$ pour une unité domiciliaire de deux personnes), avant que le gouvernement «récupère» 70% de leur salaire. Il en résulte qu’un travailleur pauvre, bien qu’il mérite son salaire, n’en reçoit qu’une partie. S’il travaille au salaire minimum, après avoir gagné son premier 150$, il voit le reste de son taux horaire réduit de 11,70$ à 3,51$ de l’heure. De nos jours, qui voudrait travailler à 3,51$ l’heure? Dans les exemples concrets qui suivent, les noms sont fictifs pour protéger la vie privée des personnes que je connais.

George est un assisté social qui gagne 450$ par mois en livrant des dépliants de publicité. Selon lui, les conséquences de la politique de «récupération» de salaire sont décourageantes. Il estime que la modification de cette politique devrait être une priorité pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick. «Je voudrais, dit George, souligner que le système actuel est un puissant facteur de dissuasion au travail, car après avoir gagné 150$, on m’enlève 70 cents sur chaque dollar que je gagne. Un système d’aide sociale plus équitable nous donnerait une chance d’échapper à la pauvreté.»

George affirme que de nombreux bénéficiaires de l’aide sociale lui ont dit qu’ils essaient de ne pas gagner plus de 150 $ par mois parce que la majorité de leur surplus est récupéré. Il ajoute que très peu de personnes choisiraient de dépendre de l’aide sociale si elles avaient une autre option.

La politique d’exemption de salaire est surveillée avec attention par le personnel du ministère du Développement social qui, conformément à la législation actuelle, exige des bénéficiaires de l’aide sociale qu’ils soumettent leurs talons de chèque le 21e du jour de chaque mois, une demande qui complique la comptabilité des employeurs et pourrait être sujette à des erreurs. Toute la partie du salaire devant être « récupéré » par la province est ensuite déduite de la prestation d’aide sociale du bénéficiaire. Si, pour une raison quelconque, le talon de chèque n’est pas remis à temps à l’agent chargé du dossier, le chèque du bénéficiaire est retenu.

Dans le cas de Rita qui travaillait à temps partiel comme laveuse de vaisselle, elle avait été incapable de remettre son talon de chèque à temps à la personne chargée de son dossier et sa prestation d’aide sociale a été immédiatement coupée. Rita n’avait pas d’économies lui permettant de payer son loyer et elle a été menacée d’éviction, ce qui l’a mise dans un état de désarroi pendant plusieurs jours avant que la situation ne se soit rectifiée.

Luc, qui travaille à temps partiel comme placier malgré sa dystrophie musculaire, a été menacé de se faire retirer complètement son chèque d’assistance sociale parce qu’il n’avait pas informé à temps les autorités gouvernementales de son arrêt de revenu pendant la période où il était au chômage. Les parents de Luc disent que le système est trop compliqué pour le petit salaire que leur fils reçoit, même si cet argent s’ajoute au budget de Luc.

Étant donné les problèmes actuels que cause la politique de récupération du salaire, les membres du Chapitre de Moncton du Front commun pour la justice sociale, appuyés par plus de 25 groupes communautaires, entreprennent une campagne pour demander un changement à la politique de l’exemption du salaire. Ils demandent au gouvernement que tous les bénéficiaires de l’aide sociale soient autorisés à conserver les premiers 500$ de leurs revenus avant que la récupération de 70% du salaire ne soit appliquée. Le changement proposé pourrait être effectué par le cabinet provincial, sans passer par l’Assemblée législative. Un tel changement pourrait aider de nombreux bénéficiaires de l’aide sociale à acquérir un peu plus d’indépendance financière et à briser le cycle de la pauvreté.