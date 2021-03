Les membres du conseil d’administration

Le Parc national Kouchibouguac, quel paradis! Ce lieu de renommée mondiale regroupe les plus belles plages au Canada, des forêts acadiennes en santé, des prés remplis de baies sauvages et des ressources de la mer en grande quantité.

Jusqu’à 1969, ce paradis était le lieu de résidence de plus de 1200 personnes réparties dans huit villages avant que le gouvernement exproprie ces terres pour en créer un parc. Nous pouvons être en accord ou en désaccord avec la façon dont ces terres furent expropriées, mais personne ne peut rester insensible à ce qu’ont vécu les expropriés.

Un homme et son épouse ont décidé de rester sur la propriété qu’ils occupaient avant la création du parc. Depuis la création du parc, Jackie Vautour a fait preuve de ténacité, de courage, de détermination, de leadership et de grande résilience. Il s’est battu depuis les cinquante dernières années à faire valoir les intérêts des gens qui habitaient ces communautés et à faire reconnaître au monde entier que la vie de 250 familles a été touchée à jamais en raison de cette expropriation.

Le travail et le dévouement de Jackie dans la cause des expropriés ont eu des impacts auprès de Parcs Canada. Plus jamais une personne au Canada ne se fera exproprier en raison de la création ou de l’agrandissement d’un parc national. Cette décision aura pris 30 ans après l’annonce de la création d’un parc national dans la région de Kent, mais ce lègue de Jackie Vautour aura changé à jamais la façon qu’on procède lorsqu’un parc national est planifié et créé.

Le nom de Jackie Vautour restera dans la mémoire des gens d’ici comme d’ailleurs au pays. Son histoire et sa détermination continueront à être partagées pour des générations à venir. Il a démontré au monde entier qu’un simple citoyen d’une communauté rurale du Nouveau-Brunswick peut influencer des décisions qui pourraient être prises par les différents paliers gouvernementaux et qui ont des conséquences sur la vie de toute une communauté.

La première partie de sa nécrologie le décrit tellement bien:

«Sa vie aura été un combat

Et le temps ne l’effacera pas»