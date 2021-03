Un livre blanc qui reconnaît la spécificité linguistique du Nouveau-Brunswick

Michel Doucet

Serge Rousselle

Le 19 février dernier, la ministre fédérale Mélanie Joly a dévoilé un livre blanc visant la modernisation de la Loi sur les langues officielles intitulé Français et anglais: vers une égalité réelle des langues officielles au Canada. Or, au cours des derniers jours, plusieurs organismes acadiens, dont la SANB, ont publiquement dénoncé le fait que, dans ce livre blanc, «la reconnaissance de la spécificité acadienne brille toujours par son absence dans les intentions esquissée». Pourtant, à la lecture de ce document qui contient un grand nombre de propositions fondamentales visant l’égalité linguistique, cette spécificité y est non seulement reconnue, mais il y est explicitement prévu qu’une nouvelle disposition législative de cette Loi aura pour objet de reconnaître la dynamique linguistique propre au Nouveau-Brunswick.

Force est d’abord de constater que le premier principe directeur du livre blanc contient «la reconnaissance des dynamiques linguistiques dans les provinces et les territoires». Pour ce faire, le document rappelle que le gouvernement du Canada tient compte de la « diversité de régimes linguistiques provinciaux et territoriaux », dont celui du «Nouveau-Brunswick (qui) est la seule province à s’être déclarée officiellement bilingue».

Dans cet esprit, le gouvernement annonce explicitement dans son livre blanc que cette reconnaissance des dynamiques provinciales et territoriales se fera par l’entremise d’une proposition législative qui comprendra, entre autres, le fait «que le Nouveau-Brunswick est la seule province où l’égalité de statut des deux langues officielles ainsi que des droits et privilèges connexes est reconnue dans la Constitution pour ce qui est de leur usage dans les institutions gouvernementales.»

Pour une spécificité qui prétendument brille par son absence, il nous semble qu’elle est passablement mise de l’avant. Or dans un tel contexte, comment expliquer une sortie publique selon laquelle la «communauté acadienne et francophone de la province réitère donc ses demandes pour que la Loi sur les langues officielles (…) reconnaisse la spécificité constitutionnelle du Nouveau-Brunswick en matière linguistique»? En fait, si nous avions à nous inquiéter, nous le serions (et nous le sommes) davantage pour les provinces et les territoires qui ne bénéficient pas de droits linguistiques comme les nôtres et pour lesquels le fédéral annonce en tenir compte.

Cela dit, les organismes acadiens en cause poursuivent sur leur lancée en demandant que la Loi sur les langues officielles «engage le gouvernement fédéral à favoriser l’exercice des droits et des privilèges égaux des communautés acadienne et anglophone du Nouveau-Brunswick, notamment leur droit aux institutions d’enseignement et aux institutions culturelles distinctes nécessaires pour leur protection et leur promotion.»

Or, ici encore, dans une reconnaissance sans précédent de la notion d’égalité réelle par le gouvernement fédéral, le livre blanc de la ministre Joly non seulement précise la nécessité d’institutions et de services dans la langue de la minorité afin que celle-ci puisse vivre dans sa langue et réaliser son plein potentiel, mais il contient également des propositions législatives visant à:

Reconnaître, dans le préambule de la Loi, que le gouvernement doit protéger et appuyer les institutions clés des communautés de langue officielle en situation minoritaire pour soutenir leur vitalité et concrétiser ses engagements à leur égard énoncés dans la partie VII de la Loi.

Affirmer l’engagement du gouvernement de renforcer le continuum en éducation de la petite enfance au postsecondaire dans la langue de la minorité.

Prendre l’engagement d’appuyer les secteurs clés pour la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire (par exemple l’immigration, le continuum en éducation, la gestion scolaire via les commissions et conseils scolaires, la santé, la culture, la justice et les autres services) et de protéger et de favoriser la présence d’institutions fortes pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Somme toute, face à un gouvernement fédéral qui annonce enfin ses couleurs dans un livre blanc, les organismes acadiens en cause peuvent légitimement, s’ils le souhaitent, demander au gouvernement fédéral d’en faire davantage dans le cadre de la modernisation de la Loi sur les langues officielles. Cependant, compte tenu de certaines de leurs demandes et de la teneur du document fédéral, leur sortie publique des derniers jours ne peut que laisser songeur.

Le gouvernement fédéral peut, avec raison, être critiqué pour sa lenteur à agir dans ce dossier: les minorités linguistiques au pays attendent depuis trop longtemps que cette Loi soit modernisée. Toutefois, il y a lieu de s’inquiéter qu’une sortie publique comme celle-là vienne justifier le retard d’un projet de loi fort attendu, ce qui serait dommage, d’autant que le livre blanc actuel est porteur d’avenir en misant clairement sur l’égalité réelle, ce qui inclut, entre autres, la complétude institutionnelle et la spécificité linguistique et constitutionnelle de notre province.