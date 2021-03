Le projet ensemble vers l’avenir est devenu ensemble vers la frustration. Et que font nos représentants pour diminuer cette frustration? Ils ont augmenté la taxation à tous les citoyens tout en introduisant un écart entre les quartiers urbains et ruraux de 0,33$.

La frustration est présente lorsqu’on entend qu’il n’est pas question que les quartiers ruraux paient plus pour les infrastructures des quartiers urbains comme l’aréna, la piscine, le Marché centre-ville, la salle de spectacle, etc. Or, je pensais qu’en s’unissant, il y aurait équité. Mais non, la question que l’on entend continuellement est: «Qu’est-ce que ça me donne?» Nous avons accepté, en tant que société, de payer des taxes afin de se munir de certains services pour que ceux-ci soient accessibles pour le plus de gens possibles (les plus et les moins nantis). Résidente de l’ancienne municipalité de Tracadie depuis toujours, je paie pour ces services à travers mes taxes sans toutefois utiliser ces infrastructures et je suis tout à fait d’accord de participer pour autant qu’il y ait équité en la chose. Or, l’inégalité se perpétue. En s’unissant, je pensais que les quartiers ruraux participeraient équitablement au maintien des infrastructures auxquelles ils ont accès.

Autrefois, la différence de taxation se justifiait par la distance des services lorsqu’on se promenait en calèche. Aujourd’hui, à titre d’exemple, comment justifier qu’un citoyen résident dans la rue des Dignard paie 0,33$ de plus que celui qui réside dans le Canton des Basque. Chaque quartier a son unicité, certains citoyens sont plus près de la plage, d’autres plus près du Tim Horton et d’autres encore plus près des pistes de ski de fond. Comment justifier un taux de taxation de 1,51$ pour certains citoyens versus 1,18$ pour d’autres? Peut-on fonctionner de la sorte? Y a-t-il des sous-citoyens? Et qui sont-ils? Le titre du projet «Ensemble vers l’avenir» en dit long en peu de mots: ensemble équitablement… ou ensemble vers un avenir médiocre!

Ginette Saulnier

Tracadie