Le gouvernement Higgs continue de refuser d’ouvrir le pont entre nos communautés. Il faut se poser des questions.

Les cas de COVID-19 sont à la baisse au Québec. La région Avignon et la région Restigouche sont à zéro cas. Les résidents de Listuguj (selon un porte-parole) ont tous reçu leur vaccin.

Alors, pourquoi les élèves de Listuguj ne peuvent-ils pas retourner à l’école à Campbellton?

Je me demande si M. Higgs a d’autres raisons pour garder la frontière fermée?

La bière, le vin et la boisson forte pourraient en être une.

Nos voisins sont de langue française, peut-être une autre raison?

Nos voisins sont des autochtones, peut-être une autre raison?

J’espère que ces raisons n’expliquent pas la fermeture, mais il faut quand même se demander pourquoi.

On ne peut pas comparer Campbellton, Pointe-à-la-Croix et Listuguj à Edmundston et au Témiscouata.

Nous sommes une communauté séparée par un simple pont. Notre existence dépend de la population totale de notre région.

La patience des deux côtés du pont pourrait devenir fragile.

Un signe d’ouverture pourrait calmer les esprits.

Carl Miller

Tide Head