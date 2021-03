On pourrait simplement planter des arbres et sauver des vies!

On vient de traverser une tempête hivernale qui a amené bien des désagréments et inconvénients, surtout sur les routes. Les médias nous ont dit de rester à la maison et de ne sortir qu’en cas de besoin.

Les vents violents ont causé des conditions routières très difficiles avec une visibilité nulle à bien des endroits. Pourrait-on améliorer la situation?

À mon humble avis oui.

On connaît les endroits dangereux dans notre région. Je suis de la Municipalité régionale de Tracadie et on connaît bien les secteurs où la visibilité est nulle durant les tempêtes hivernales. Par exemple, au bout du pont à l’entrée de la ville; sur le pont de Sheila; sur la courbe avant d’arriver au chemin menant à Val-Comeau; chez les Richard à Tracadie-Beach; sur le pont de Tabusintac… pour ne nommer que ceux-là.

Je pense qu’on pourrait y faire des améliorations afin d’avoir une meilleure visibilité en y plantant deux rangées d’arbres qui serviraient de coupe-vent. Je crois comprendre qu’Irving a des plantations d’arbres et que le gouvernement en place entretient de très bonnes relations avec cette compagnie, donc il pourrait acheter à bon prix des arbres et les planter à ces endroits stratégiques.

Ça pourrait sauver des vies. Je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais je pense qu’avec un peu de bons sens, ça serait faisable et sécuritaire.

Je suis passé par là aujourd’hui et il y a de l’espace pour le faire. Je suis certain que ce ne serait pas difficile d’avoir la permission des propriétaires pour la plantation de ces arbres. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. C’est le temps d’agir. On va voir si cette idée va faire son bout de chemin, car une fois les arbres plantés, la nature va se charger du reste.

Gaston Doiron

Rivière-du-Portage