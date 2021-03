Un vibrant appel à une meilleure prise en charge des aînés

La pandémie actuelle nous ouvre les yeux particulièrement sur la condition des personnes avancées en âge vivant en résidence et en soins prolongés.

Nous observons que les personnes impliquées dans l’offre de soins de santé sont confrontées à de nombreuses pressions.

Alors, comment s’y prendre pour que l’art du vivre-ensemble reste possible dans ces milieux de vie?

Quel mécanisme éthique peut aider à soutenir la vie, la dignité et l’espoir chez ces aînés vulnérables?

D’un point de vue stratégique, en soins de santé, nous suggérons une éthique de la sollicitude.

Selon le dictionnaire Larousse, la sollicitude se définit comme «des soins attentifs, affectueux, à l’égard de quelqu’un.»

Pour saisir le sens de l’éthique de la sollicitude, deux clés importantes sont requises: ce sont les notions de place et de relation.

La pratique de la sollicitude veut que le sujet vulnérable soit placé au centre des décisions qui le concernent. Dans ce cas, l’empathie devient incontournable. Celle-ci nous exige d’ajuster notre parole et nos comportements pour que la personne puisse se sentir exister, parce que tout est fait pour préserver sa dignité.

D’où l’importance de leaders visionnaires, soucieux du respect des droits d’autrui. Sinon, nos milieux de soins risquent de se transformer en des environnements toxiques.

Or, qu’il nous soit permis de rappeler que les établissements de soins de longue durée sont destinés à accueillir, à accompagner et à soigner les personnes vulnérables en perte d’autonomie ou en fin de vie.

L’élément déterminant de l’éthique de la sollicitude est la relation. Celle-ci nous oblige à aborder la personne soignée en tenant compte de sa complexité. En effet, il est nécessaire de prendre en considération son vécu, sa singularité, ses désirs, ses aspirations cliniques, morales et spirituelles.

Il existe une véritable différence entre la bienfaisance et l’éthique de la sollicitude.

Dans le premier cas, nous pouvons accomplir uniquement des gestes bons en faveur de l’autre, tandis que dans le second, il faut aller plus loin, c’est-à-dire créer des relations humaines respectueuses et empathiques.

Il est donc de l’intérêt des personnes vulnérables de maintenir les liens éthiques, humains et sanitaires avec elles aussi bien qu’avec leurs proches.

Couper la relation avec elles constitue un handicap majeur à la mise en œuvre de l’éthique de la sollicitude et du «care». Quand c’est le cas, nous ne sommes jamais loin du risque d’un leadership de complaisance.

Pour ne pas tomber dans la déshumanisation, l’éthique de la sollicitude encourage des liens cordiaux et forts entre tous: la personne recevant les soins, l’institution d’accueil, la direction, les soignants et la famille.

Ainsi, l’éthique de la sollicitude permet le vivre-ensemble à l’intérieur des milieux de soins. Elle montre que le leadership peut être compris comme un service en vue du bien-être des autres. Ce qui exige une décentration de soi et de ses peurs.

Nous notons, malheureusement d’ailleurs, que des personnes vulnérables peuvent être victimes des gens qui sont censés les protéger. Et pour cause, ils ont oublié certains éléments fondamentaux du care. D’où les abus de pouvoir, aboutissant au déni et à une atteinte à l’intégrité des autres.

Les pratiques cliniques nous révèlent que nous devons nous méfier de la peur, de l’ignorance, des solutions faciles et des agents de discorde.

L’approche du «care» est une manière de tracer des chemins de sens, de vie, d’humanité, d’espérance où soigner signifie d’abord et avant tout entrer en relation avec l’autre.

Comme l’a si bien dit Mahatma Gandhi: «Le plus difficile, ce n’est pas que nous sommes humains, mais c’est de demeurer humains.»

Jeunes, moins jeunes, professionnels de soins, leaders, tous sont invités à s’engager dans la mise en œuvre de cette éthique de la sollicitude, parce qu’elle garantit le vivre-ensemble, le respect de la dignité et de l’intégrité des personnes et la reconnaissance des leaders avisés.

Dans cette démarche, il existe un vibrant appel à une meilleure prise en charge des aînés, pour éviter que nous subissions à l’avenir les traitements dont ils font parfois l’objet aujourd’hui.

Nous faisons face à de nombreux défis et des temps difficiles causés par la pandémie et par une certaine fatigue de société.

Toute notre reconnaissance envers les nombreuses personnes impliquées dans l’offre de soins de santé qui font preuve de grande créativité pour pratiquer l’éthique de la sollicitude.

Quels beaux accomplissements!

Vos manières uniques de trouver le moyen d’offrir réconfort, sécurité et soins de qualité nous inspirent.

Denis Belliveau

Moncton