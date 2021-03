L’envers du bon sens

Les 50 à 69 ans du Nouveau-Brunswick seront probablement les derniers de ce groupe d’âge à être vaccinés au Canada. Pourtant, ils représentent autour de 30% des personnes hospitalisées après avoir attrapé la COVID-19.

Les plus grands experts du monde entier ont beau affirmer unanimement que les plus de 60 ans devraient recevoir le vaccin en priorité puisqu’ils sont le plus à risque d’être gravement affectés par la COVID-19 et parfois même d’en mourir, le gouvernement du Nouveau-Brunswick sait mieux que tout ce beau monde. Il sait, lui, qu’il vaut mieux les placer au bas de la liste.

Il sait, lui (il est le seul à le savoir) que le vaccin empêche la propagation du virus. Pourtant, le 9 février dernier, la BBC rapportait que dans une étude menée auprès d’étudiants universitaires du Royaume-Uni, la proportion de jeunes vaccinés qui étaient encore porteurs du virus quatre semaines après avoir reçu le vaccin était restée la même. Le vaccin les empêchait de développer la maladie, mais pas de la transmettre aux autres.

Mais le Nouveau-Brunswick sait mieux que tout le monde. Il n’a pas besoin de croire les scientifiques. Il sait, lui, que les personnes vaccinées sont incapables de transmettre la COVID-19, et c’est pour cela qu’il a choisi de vacciner les 16 à 24 ans avant les 50 à 69 ans.

Ces jeunes étant le plus à risque de propager le virus, une fois vaccinés, ils ne pourront plus transmettre la maladie aux 50 à 69 ans.

Les plus grands scientifiques du monde entier disent qu’ils ne savent pas dans quelle mesure le vaccin empêche la propagation et recommandent aux personnes vaccinées de continuer de porter le masque, de rester à au moins deux mètres des autres et de se laver les mains souvent.

Nous sommes chanceux, nous allons servir de cobayes et tant pis si nous en mourons. Merci Monsieur Higgs. Décidément, vous êtes un homme de cœur. Un gentil petit papa au cœur de pierre, comme dirait Fred Cailloux.

Bernadette Landry

Dieppe