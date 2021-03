Des chantiers féministes à occuper

On sait qu’on ne vit pas dans une société féministe quand les chantiers clefs de l’égalité entre les sexes sont presque tous désertés.

Quand un parti politique qui n’a pas fait mention des femmes ou de l’égalité dans son programme électoral – manque qui n’a pas été relevé – remporte une majorité.

Quand une pandémie ne change rien pour les travailleuses dans les services de soin et autres services essentiels – à part les applaudissements -, ni leur salaire ou leur précarité. Quand on accepte une augmentation de cinq cennes au salaire minimum.

Quand le gouvernement décrète que les employées des foyers de soins ne sont pas sous-payées, malgré les expertises et même si le manque de personnel dans les foyers de soins est la cause principale du fait que des centaines de personnes âgées occupent des lits d’hôpitaux en attendant une place dans les foyers, ce qui fait que nos hôpitaux ont récemment enregistré l’une des pires détériorations dans les temps d’attente au Canada.

Quand l’abandon de l’objectif de la prévention de la violence faite aux femmes est si généralisé qu’on en a que pour les victimes, comme si c’était écrit dans un livre saint «les victimes seront toujours avec vous», et que les hommes violents sont de ces choses qu’on ne peut pas changer.

Quand de nouveaux chiffres, qui démontrent que la province est pire que la plupart des autres provinces et qu’il y a même augmentation du nombre de cas, ne font pas l’ombre d’une onde de réaction.

Quand le manque de rigueur et de vision fait même alors dire à certaines travailleuses du secteur des services aux victimes que c’est là une preuve qu’elles font du bon travail, comme certains services de police qui nous disent que l’augmentation du nombre de plaintes de viol est la preuve qu’ils font leur travail. Des commentaires bien trop intéressés pour prendre au mot, sans preuve et sans évaluation. Une façon de dire que tout va bien.

Quand un gouvernement, qui n’a comme priorité que son bilan financier et la réduction des dépenses, ordonne que tous les avortements soient pratiqués là où ils coûtent davantage, les hôpitaux, et jamais dans les cliniques, accepte de payer l’amende qui va avec cette contravention de la loi et dépense des milliers de dollars en frais juridiques devant les tribunaux pour cette cause évangélique.

Quand toutes les femmes élues du parti au pouvoir votent en appui de ces mesures, y compris la ministre responsable de la condition féminine. Sans condamnation par aucune agence mandatée.

Quand les groupes militants intègrent rarement l’égalité linguistique, dans une province où les femmes francophones n’ont pas le même accès aux services que les anglophones. Bravo l’intersectionnalité.

L’espoir en cette semaine de la Journée internationale des droits des femmes, moi, je le pige de l’attitude de certaines femmes.

Des jeunes qui grandissent pensant qu’elles sont égales – un bien meilleur pied sur lequel partir que ce que croyaient d’autres générations de filles et de femmes, surtout lorsqu’elles apprendront que ce n’est pas encore vrai.

Des moins jeunes qui ont vu que de grands changements sont possibles et qui bûchent toujours.

Des rares regroupements féministes au Canada qui gardent le moral en tentant de repousser encore et toujours les limites à notre égalité.

Au Nouveau-Brunswick, le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick est le groupe actif sur les dossiers féministes avec une perspective féministe.

En fait, la sélection d’activités de la semaine du 8 mars organisées par le Regroupement cette année n’a rien à envier aux années sans pandémie. Bravo.

Rosella Melanson

Fredericton