Un petit geste pour la pandémie

Je suis étonné de constater la réticence d’une partie de la population envers la vaccination. Les vaccins ont pourtant démontré leur efficacité depuis le tout premier, développé par Louis Pasteur, en 1885.

La vaccination est une des causes principales de l’augmentation de l’espérance de vie dans le dernier siècle et de la réduction de la mortalité infantile.

Je me trouve privilégié d’avoir déjà été vacciné contre la COVID-19 en raison de mon travail dans le domaine de la santé. J’ai maintenant une arme pour me protéger, protéger mes clients et mes proches.

J’avais également hâte de recevoir le vaccin afin de faire une différence face à la pandémie.

Il ne faut pas se leurrer, la seule façon qu’on a de retourner à notre vie d’antan, c’est la vaccination de masse. C’est la seule façon d’enrayer la transmission du virus d’un hôte à un autre et de stopper les mutations.

J’encourage tous les gens à se faire vacciner et à bien éduquer nos proches à poser ce geste altruiste afin que cette pandémie ne devienne rapidement qu’un mauvais souvenir.

Je demande également à la population de se renseigner à des sources fiables et de poser ses questions aux professionnels de la santé.

Alors, allez tout le monde, un petit geste pour contrer cette pandémie et bonne vaccination à tous!

Marc Fournier

Caraquet