Soyons solidaires avec notre personnel infirmier

Le 8 mars dernier, la Journée internationale des femmes, Linda Silas et Paula Doucet, respectivement présidente de la Fédération canadienne des syndicats des infirmières et infirmiers et du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, nous ont livré dans l’Acadie Nouvelle un message très émouvant.

Le contenu de leur lettre nous fait profondément comprendre que le personnel infirmier de notre province et celui de notre pays souffre désespérément, est débordé, démoralisé, épuisé et en grande colère.

Le tout est évident et s’explique. Ce personnel n’est pas assez reconnu à sa juste valeur, pas assez nombreux, et la relève est nettement insuffisante.

Comme bien d’autres, j’en suis certain, j’étais loin de savoir que près de 66 000 membres du personnel infirmier de notre pays ont, depuis le début de la pandémie, contracté le maudit virus, soit près de 10% de tous les cas au Canada. Au moins 40 membres de ce vaillant personnel en sont décédés malgré toutes leurs précautions.

J’ignorais également le grand nombre de décès des personnes soignées dans les résidences de longue durée, soit 14 000, ce qui représente à peu près 70% de toutes les mortalités causées par la COVID-19.

Je commence donc à comprendre qu’il faut peut-être songer à une autre formule pour prendre mieux soin des personnes les plus vulnérables.

Pour que le personnel infirmier et médical ne contracte pas le virus par voie de transmission aérienne, nos autorités gouvernementales et celles de la santé pourraient leur garantir de l’équipement approprié comme celui des respirateurs N95. Il semble que le Québec a compris cela depuis le début de février 2021.

Le moins que l’on puisse faire comme citoyens et citoyennes c’est d’être très reconnaissants et respectueux envers tout le personnel infirmier et médical, de soutenir son courage, de reconnaître son immense valeur, de respecter les mesures sanitaires prescrites par les autorités, d’encourager les jeunes à se diriger dans l’une ou l’autre de ces professions.

En plus de cela, acceptons de bon gré le vaccin.

Chez notre voisin du Sud, qui détient le record mondial des cas et des décès causés par le COVID-19, on dirait que la population se dirige directement vers un suicide collectif, car de plus en plus elle se fiche royalement des mesures protectrices et sanitaires.

Évitons de les imiter!

Alcide F. LeBlanc

Moncton