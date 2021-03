Choisir d’étudier en français

Sandra Winchester

Dieppe

D’abord, je tiens à souligner mon retour à temps plein aux études universitaires à l’âge de 50 ans, après avoir entendu un besoin urgent de corps professoral au primaire. Puisque je suis bilingue, je me suis trouvée face au défi d’enseigner en français ou en anglais. Cependant, je me suis questionnée sur mes valeurs, l’importance que j’accorde à la langue française et davantage sur les conséquences de la vitalité de cette belle langue en contexte minoritaire au Nouveau-Brunswick. Mes réflexions m’ont incitée rapidement à l’enseignement en français.

On constate que la langue française dans les communautés francophones est moins présente dans les régions où l’anglais prédomine. L’enjeu est d’assurer la survie et la croissance des communautés francophones minoritaires auprès des jeunes. J’ai alors choisi d’enseigner en français, car je tiens à promouvoir la langue française et je veux faire partie de ceux qui contribuent à son existence perpétuelle.

Bien que la langue française soit constituée d’un bon bagage de règles et de normes, j’ai toujours aimé écrire, parler, évaluer et analyser cette langue. Le français me fascine et je trouve qu’elle est une langue enrichissante et même gracieuse. Malgré mon parcours de vie qui a vacillé d’une langue à l’autre, c’est la langue française que je préfère mettre à profit dans mon quotidien et davantage dans mes études.

La langue française en contexte minoritaire est en danger d’extinction, et cela me fait grincer des dents. Il faut agir maintenant dans nos foyers, à l’école, dans nos communautés et même transmettre des messages à notre gouvernement afin de garder notre langue vivante. Tant qu’il y a des gens qui s’impliquent et s’investissent réellement à la survie et au développement de la langue, on assure son existence et par le fait même son importance au sein de notre pays. Il faut porter main forte à ceux qui font déjà leur part dans cette réalité turbulente, car les gens en contexte de minorité française sont souvent tiraillés entre le monde anglophone et leurs propres racines francophones.

Donc, si j’enseigne en français et que j’apporte cette différence qui incite les jeunes à mettre en pratique la langue française dans les événements ou activités de leur vie… J’aurai atteint un objectif. Je crois qu’il est primordial de se pencher sur la question de l’identité francophone des enfants et de nos communautés, car la langue française (aussi précieuse soit-elle) est vulnérable à l’envahissement d’autres langues.

J’ai décidé d’enseigner en français pour contribuer au développement identitaire francophone des enfants afin de garder la culture francophone vivante et pétillante. Je veux aider à étendre et faire croître la francophonie par l’entremise de mes enseignements. Bref, je souhaite participer à l’essor de la communauté francophone par l’enseignement à l’école et à travers mon parcours de vie quotidienne. Je suis prête à collaborer et à mettre en application les actions nécessaires pour protéger la langue française en commençant par l’enseignement.