Aller au fond des choses

Dans son éditorial du 6 mars, François Gravel a bien résumé l’éprouvante mésaventure de la jeune Lexi Daken. Celle-ci, après de nombreuses heures passées aux urgences hospitalières, n’aurait pu recevoir l’aide professionnelle requise puisqu’aucun psychiatre n’était disponible. Elle serait retournée chez elle et, plus tard, se serait donné la mort.

Cette triste histoire n’aurait peut-être pas eu lieu si la jeune femme avait pu être vue par un autre professionnel de la santé, comme une infirmière psychiatrique, un travailleur social ou un psychologue clinicien entre autres. Si l’un ou l’autre de ces professionnels avait été disponible, la profondeur de la détresse psychologique de la patiente aurait pu être évaluée et son désarroi désamorcé en attendant que le service médical requis ait été disponible. Le manque de ressources professionnelles suffisant et en bonne forme aurait-il été en cause? Nous savons comment ces personnes sont débordées par les surcharges et accablées par la fatigue et, parfois même, la désillusion. La situation ici était d’autant plus délicate qu’il s’agissait d’une adolescente probablement en état de métamorphose identitaire. Déjà de se rendre à l’hôpital a dû lui demander un grand effort; de devoir attendre, semble-t-il, de longues heures avant d’être renvoyée chez elle sans offre d’aide aura peut-être été la goutte en trop.

Le gouvernement a demandé qu’on enquête sur ce drame. Espérons qu’on ne se limitera pas qu’à trouver des coupables, mais, plutôt, qu’on ira au fond des choses afin de comprendre comment la vie de l’adolescente aurait pu être épargnée.

Clément Loubert

Moncton