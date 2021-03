Le virus de la violence

Dans les années 1990, soit une trentaine d’années passées, la grande région de Moncton était considérée comme étant la quatrième la plus violente au pays. On dirait que ce malheureux phénomène semble vouloir se loger partout dans notre province.

En 1992, l’année même de ma retraite à titre de directeur général du système scolaire dans le comté de Kent-Nord, l’Association multiculturelle du grand Moncton m’a invité pour contribuer à enrayer ou à diminuer la violence qui, d’après mon humble opinion, est strictement une autre sorte de virus, un peu comparable à celui du COVID-19!

J’ai accepté et y consacré quatre années de services.

Permettez-moi, très brièvement, de vous expliquer ce qui s’y passait. Les jeunes, surtout ceux de race noire ou les jeunes venant d’autres pays, étaient souvent battus par d’autres jeunes appelés les skinheads.

D’autres, ne correspondant peut-être pas aux normes désirées par certains, car il y en avait au moins sept, étaient intimidés, moqués, humiliés, volés, menacés ou battus. Un certain nombre ont quitté l’école par la peur, d’autres ont été gravement blessés, voire hospitalisés.

Au niveau scolaire, pendant une certaine période, on a malheureusement connu plusieurs suicides. Sur le plan matériel, par exemple, un jeune, durant la nuit, se plaisait à mettre le feu dans la forêt, coupait les pneus des automobiles ou avec un couteau déchirait les sièges. La police a réussi à l’arrêter et l’a accusé d’une vingtaine de crimes. D’autres se rendaient là où il y avait des piscines familiales et les ruinaient. J’arrête là, car ce n’est pas tout à fait l’objet suprême de mes propos.

Sous diverses formes, est-ce que la violence, l’injustice et le mépris sont toujours à la mode?

Par exemple, dans le milieu de travail, est-ce que les femmes reçoivent les mêmes considérations salariales, promotionnelles ou politiques que celles de leurs confrères masculins?

Prenons le temps de lire Avant de perdre la mémoire, de l’auteure acadienne, Micheline Savoie. Il s’agit d’une beauté littéraire et de réflexions profondes.

Au foyer, est-ce que les hommes et les grands enfants contribuent équitablement aux responsabilités comme celles du nettoyage, de la préparation des repas et des nombreuses autres fonctions? Est-ce uniquement la mère à qui reviennent les tâches de faire les lits? De maintenir les chambres et la maison propres? De préparer les repas? De faire la vaisselle ou les achats? Et quoi encore?

À l’école, est-ce que certains enfants vivent de la part des plus grands et des plus forts des moqueries, des menaces, des actes intimidants?

À l’école encore, est-ce que le respect est mutuel entre le personnel et les élèves? Y a-t-il encore des bourreaux?

Admettons un simple fait. Au niveau scolaire, l’enseignement et l’apprentissage des matières académiques sont des fonctions essentielles, mais le respect d’une valeur essentielle les dépasse de beaucoup. Il s’agit du respect entre les élèves eux-mêmes, entre les élèves et le personnel, et entre le personnel et le personnel.

Au foyer, on pourrait en dire autant. Le respect et la dignité de chacun et de chacune doivent être les plus grandes et les plus essentielles valeurs à privilégier. Le savoir-vivre.

Alcide F. LeBlanc

Moncton