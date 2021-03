Cannabis NB est maintenant rentable

Monsieur le premier ministre Blaine Higgs, au nom de l’Association des cités du Nouveau-Brunswick, je vous écris pour vous demander, à vous et à votre gouvernement, d’envisager de suspendre votre décision sur l’éventuelle privatisation de Cannabis NB.

En notre qualité de représentants des centres urbains, nous croyons fermement que plusieurs considérations doivent être explorées en profondeur au moyen de consultations auprès des parties prenantes et des collectivités.

La majorité des entreprises privées de l’industrie du cannabis au Nouveau-Brunswick, ainsi que les quelque 2000 employés qui font directement et indirectement partie de ce secteur grandissant, se trouvent dans nos villes. L’incidence d’une éventuelle privatisation sur le gagne-pain de ces employés risque d’être énorme.

En outre, selon de récents rapports, il semblerait que Cannabis NB aurait éliminé les principales raisons pour lesquelles le gouvernement avait initialement décidé d’explorer la privatisation. Les problèmes de pénurie des stocks et de choix restreint du produit ont été réglés, ce qui a donné lieu à des profits records et à des prévisions de viabilité financière.

Sur d’autres territoires, on a constaté une incidence marquée sur les producteurs locaux lorsque de grands producteurs privés prennent les rênes des réseaux de vente au détail. L’influence et la capacité de ces derniers à limiter le choix et le référencement – surtout par les producteurs locaux – pourraient avoir une incidence considérable sur la viabilité future de notre secteur grandissant de production du cannabis.

En fait, la privatisation pourrait avoir l’effet contraire de ce qu’on aurait prévu et entraîner une diminution des revenus généraux. Si la privatisation de Cannabis NB est permise afin de réduire la gamme de produits, nous craignons que cela se traduise par une diminution des ventes, des profits et du nombre de personnes employées dans le secteur.

Nous vous encourageons vivement à mener une consultation officielle auprès des entreprises du secteur du cannabis au Nouveau-Brunswick, des organismes de développement des entreprises et de l’économie, des municipalités touchées et des communautés autochtones avant de prendre des décisions définitives sur l’avenir de Cannabis NB.

Nous croyons qu’il est très important que le gouvernement communique avec les parties prenantes de ce secteur afin de mieux comprendre leurs préoccupations et de déterminer les répercussions possibles d’un modèle privatisé sur l’économie. Nous demandons aussi que l’Association des cités du Nouveau-Brunswick soit incluse dans ces consultations afin de nous permettre de décrire l’incidence possible d’un modèle privatisé sur nos cités individuelles. Nous croyons qu’une décision qui ne tient pas compte de tous les résultats possibles risque d’avoir des effets négatifs sur un secteur de débouché qui pourrait aider à propulser notre économie provinciale, chose que votre gouvernement a fermement à cœur, nous le savons.

Nous recommandons vivement à votre gouvernement de suspendre sa décision jusqu’à ce que l’industrie et nos municipalités aient la chance de présenter leurs idées et leurs préoccupations. Entretemps, nous vous encourageons à continuer de permettre à Cannabis NB de solidifier sa viabilité financière et sa croissance tout en travaillant avec les producteurs de cannabis pour faire prospérer ce secteur et notre économie.

Nous nous réjouissons aussi à la perspective de poursuivre les discussions avec vous et votre gouvernement sur le partage des recettes fiscales découlant de la vente du cannabis avec les administrations municipales. Si vous vous souvenez bien, lors d’une rencontre avec notre comité directeur, vous aviez indiqué que Cannabis NB devait être rentable avant que le gouvernement n’envisage de poursuivre les pourparlers sur le partage de revenus avec les municipalités. Cannabis NB est maintenant rentable.

L’Association des cités du Nouveau-Brunswick est toujours déterminée à collaborer avec vous pour trouver la meilleure solution pour l’avenir de Cannabis NB et de cet important secteur de notre économie. Nous nous engageons à participer à un processus de consultation et à travailler avec le gouvernement afin de trouver les meilleures options pour assurer une croissance future et des débouchés pendant les années à venir.

Adam Lordon

Président de l’Association des cités du Nouveau-Brunswick

Maire de Miramichi