Sommes-nous en sécurité au parc Fairview Knoll?

Les citoyens et les citoyennes de Moncton sont très reconnaissants aux autorités municipales pour l’existence du parc Fairview Knoll.

Presque tous les jours, je rencontre des gens qui marchent avec le sourire aux lèvres, ce qui crée une excellente occasion de les rencontrer et de les connaître.

Cependant, malgré cette note positive, j’aimerais voir des améliorations rapides et majeures dans ce parc, car il y a beaucoup de vieux arbres tombés par terre ainsi que des feuilles d’arbres.

En d’autres termes, ces arbres doivent être coupés et emportés.

Quant aux feuilles, je crois qu’elles devraient également disparaître.

De plus, dois-je dire que beaucoup d’entre nous ne se sentent pas en sécurité lorsqu’ils rencontrent des fumeurs qui déposent ici et là leurs mégots de cigarettes.

Je suis à peu près certain que les citoyens de Moncton se souviennent encore des incendies de forêt qui se sont produits l’été dernier en Californie. Des millions et des millions d’arbres ont été détruits ainsi que des centaines et des centaines de propriétés.

Si nous négligeons ce parc, une situation similaire pourrait éventuellement se produire.

Alcide F. LeBlanc

Moncton