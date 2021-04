Vous connaissez le film Le jour de la marmotte avec Bill Murray? Ça fait un an que nous le vivons tous les jours avec les restrictions liées à la COVID-19.

En tant que non-résident permanent du Nouveau-Brunswick (mais résident du Canada) et propriétaire d’une maison d’été, j’ai l’impression de vivre «l’année de la marmotte».

Nous sommes plusieurs milliers de non-résidents propriétaires d’une résidence secondaire au Nouveau-Brunswick à avoir subi les restrictions de la santé publique à cause de la COVID-19 en 2020.

La Santé publique avait fermé les frontières et nous avait enlevé toute possibilité de nous rendre à notre résidence d’été.

Cette permission nous a été donnée seulement après le 19 juin 2020. Nous comprenions les raisons qui motivaient cette décision: pas de vaccin, l’inconnu autour du virus et les personnes âgées qui décédaient par centaine partout dans le monde.

Par contre, en 2021, la Santé publique devrait être ouverte à nous accepter plus tôt.

Je ne parle pas ici de touristes, mais bien des payeurs de taxes (impôts fonciers), souvent originaires du Nouveau-Brunswick, qui ont toujours de la famille dans cette province.

Nous avons fait la démonstration de savoir-vivre en 2020 en respectant les règles sanitaires. De plus, la grande majorité des saisonniers (comme nous) a reçu la première dose du vaccin.

Je demande donc aux décideurs, c’est-à-dire M. Higgs, Mme Shephard et Mme Russell, d’être plus cléments et de laisser entrer les saisonniers à la même date que la mise en place des bulles (Provinces atlantiques, Avignon et Témiscouata) le 19 avril 2021.

De plus, ces mêmes décideurs devraient permettre aux non-résidents d’aller visiter leurs familles (père, mère, frères et sœurs).

Ça fait plus d’un an que nous avons de la difficulté à les voir et ces gens-là ne sont pas éternels.

Nicole Dumaresq

Renald St-Onge

Saint-Jérôme, Québec