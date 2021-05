Nous sommes loin d’avoir vaincu ce virus

Est-ce que l’on parle trop de la COVID-19 dans les médias, en particulier dans l’Acadie Nouvelle?

Personnellement, je crois que nous avons le droit d’être bien informés de ce virus qui s’est répandu sur toute la planète. Les médias nous tiennent informés du nombre de personnes atteintes chaque jour et comment se protéger.

Des vaccins ont été développés pour essayer de contrer ce virus. C’est dommage, mais les gens ne peuvent pas tous être vaccinés aussi vite qu’ils le voudraient. Plusieurs sont sur des listes d’attente. D’autres refusent carrément le vaccin. Selon moi, ils font fausse route.

Les spécialistes du monde médical ainsi que les gouvernements nous disent avec force ce qu’il y a à faire pour se protéger du virus.

Il y a bien eu la grippe espagnole en 1918. Il existerait des ressemblances entre la COVID-19 et la grippe espagnole.

Dans mon village, Balmoral au nord du Nouveau-Brunswick, une dame qui avait vécu cette grippe, Régina Savoie m’a raconté qu’il y avait eu 18 décès dans la paroisse. À cette époque, les mots paroisses et villages étaient synonymes pour bien des gens.

Les chemins et les routes n’étaient pas ouverts l’hiver à cette époque. L’électricité n’ avait pas encore atteint les villages à l’intérieur des terres.

À Balmoral, les hommes bien portants s’occupaient de mettre en terre les défunts sans aucune cérémonie. Sans moyens de communication, on ne savait pas ce qui se passait ailleurs et surtout comment se protéger de ce fléau.

Même le curé, J. Arthur Melanson qui était un jeune prêtre à l’époque, a été atteint de la grippe espagnole. Il a été très malade, mais a réussi à survivre.

Toujours selon Mme Savoie, il était tellement faible et amaigri qu’il a été obligé de célébrer sa première messe assis sur une chaise. C’est le même Arthur Melanson qui fonda les Filles-de-Marie-de-l’Assomption en 1922. Puis, il est devenu évêque et plus tard archevêque de Moncton. On lui doit aujourd’hui la cathédrale de cette ville.

La COVID-19 est toujours présente parmi nous, même avec les vaccins, et nos méthodes de prévention. Nous sommes loin d’avoir vaincu ce virus.

Marcel Arseneau

Moncton