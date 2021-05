Non au nucléaire

Nancy Juneau

Christine Lemay

Co-présidentes

Imaginons la Péninsule acadienne autrement

Monsieur le Premier ministre Justin Trudeau, Imaginons la Péninsule acadienne autrement – un organisme voué à la protection de l’environnement et à l’aménagement durable de notre territoire – souhaite par la présente apporter son appui à la Résolution que le Grand Conseil Wolastoq a adopté le 6 mars concernant les réacteurs nucléaires modulaires.

À titre de rappel, cette résolution se lit ainsi:

«Que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick cessent immédiatement tout financement supplémentaire pour les réacteurs nucléaires de Pointe Lepreau.

Que les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada et l’industrie nucléaire respectent le désir des Premières Nations de l’Ontario d’arrêter le développement du dépôt géologique en profondeur sur le territoire autochtone de l’Ontario et d’assumer la responsabilité des matières radioactives créées par les réacteurs nucléaires au Nouveau-Brunswick.

Que les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada investissent dans l’infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques du Nouveau-Brunswick et réduire les émissions de gaz à effet de serre en investissant davantage et en soutenant les solutions énergétiques de remplacement existantes et potentielles des Premières Nations, en important rapidement et en temps opportun l’énergie excédentaire du Québec, en déployant des sources d’énergie renouvelables et en lançant des mesures globales d’efficacité énergétique.

Que la centrale nucléaire de Pointe Lepreau soit supprimée et que des solutions de production et de stockage d’énergie renouvelable, parallèlement à une transmission et une distribution d’énergie efficaces, soient utilisées à la place de l’énergie nucléaire.

Que les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada stockent tous les déchets nucléaires existants sur le site de la centrale nucléaire de Point Lepreau dans des voûtes hors-sol, résistantes aux attaques, renforcées, retirées du bord de l’eau, jusqu’à ce qu’une méthode acceptable, permanente et sûre pour détruire ou neutraliser les déchets se trouve.

Résolution signée par Wolastoqewi Kci-Sakom, Spasaqsit Possesom et Ron Tremblay, The Wolastoq Grand Council.»

Notre organisme vient tout juste de terminer la 5e édition de son Écofestival annuel dont la programmation comportait justement une conférence fort éclairante de la Dr Susan O’Donnell sur les tenants et aboutissants des réacteurs nucléaires modulaires.

C’est donc en toute connaissance de cause et avec beaucoup d’inquiétude que nous souhaitons appuyer la Résolution du Grand Conseil et invitons nos deux ordres de gouvernement à privilégier des formes d’énergie renouvelable – telle l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique – lorsqu’il investit des fonds publics. C’est d’autant plus important que les coûts environnementaux – astronomiques et de très longue durée – invitent à respecter le principe de prudence tant écologique qu’économique.

Nous sommes convaincus qu’il est encore temps et que vous avez le pouvoir de décider et d’agir pour protéger l’avenir de nos et de vos enfants.