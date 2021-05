Maison Nazareth: remettre les pendules à l’heure

Les derniers articles parus dans l’Acadie Nouvelle au sujet de la Maison Nazareth appellent une réponse publique de ma part.

Lorsque je suis entré au conseil d’administration de la Maison Nazareth, au printemps 2019, j’ai eu le bonheur de faire immédiatement la connaissance de Sœur Rita Barrieau, qui avait fondé l’organisme 40 ans auparavant. Emballée par le projet d’agrandissement de son œuvre dans un nouvel édifice au 75 rue Albert, elle a quitté sa retraite dans le nord de la province pour revenir s’établir à Moncton et se mettre de nouveau au service de la population itinérante.

Initialement, ce qui avait motivé les administrateurs de l’époque à acquérir un nouveau refuge beaucoup plus grand que la maison sise 14 rue Clark, c’était les conditions dans lesquelles quelque 80 sans-abris avaient passé l’hiver 2018-2019 dans une ancienne caserne de pompiers ne disposant pas des commodités nécessaires pour autant de personnes. De telles conditions inhumaines les avaient choqués. Sans la vision et l’esprit de décision de Jean Dubé, nous pouvons nous demander où et comment ces démunis auraient passé les deux derniers hivers.

La Maison Nazareth n’a pas créé le problème de l’itinérance à Moncton, mais elle a tenté de contribuer au mieux-être des plus défavorisés et à l’intérêt général de la communauté. Cela ne s’est pas fait sans rencontrer des difficultés que nous ne pouvions anticiper, ainsi que des réticences de la part de certaines personnes qui voyaient d’un mauvais œil le seul organisme de ce genre doté d’une direction 100% francophone prendre de l’expansion.

Tout le monde se souvient de la crise de «Tent City» de l’été 2019, alors que le nouveau refuge était en travaux de rénovation et ne pouvait pas encore héberger des sans-abris.

Malgré les nombreux défis que notre organisme a dû surmonter, il a pu ouvrir ses portes juste avant l’hiver 2019-2020. La dernière assemblée générale annuelle, au cours de laquelle j’ai été élu vice-président du conseil d’administration, s’est tenue début décembre 2019 au nouveau refuge. En raison de la pandémie de COVID-19, il n’y a pas eu d’AGA en 2020, mais il y en aura une cette année à la date et selon le format que je déterminerai.

En mars 2020, la pandémie a frappé le monde de plein fouet et nous a confrontés à de nouveaux défis, parmi lesquels la défection de la moitié de notre personnel et de nos bénévoles qui, pour des raisons bien compréhensibles, ne souhaitaient pas courir le risque de s’exposer au coronavirus alors qu’à cette époque nous ne disposions ni de masques couvre-visage ni de gel pour les mains ni de tout autre équipement de protocole sanitaire. Je saisis cette occasion pour rappeler que, malgré cela, la Maison Nazareth n’a jamais eu à déplorer une seule contamination.

En dépit d’un contexte peu propice, nous avons continué à servir environ 350 repas par jour aux résidents. Les itinérants ont constamment eu accès à des douches, du linge propre et des produits hygiéniques qui n’ont jamais manqué. Avec Jean Dubé, au plus fort de la première vague, Sœur Rita Barrieau n’a jamais quitté la ligne de front et a continué elle-même de s’occuper de la buanderie. La presse a même fait un article pour souligner son dévouement exceptionnel.

C’est pourquoi je déplore que la Maison Nazareth ait fait l’objet, au cours des douze derniers mois, d’une campagne de dénigrement qui semble reprendre vigueur depuis le jeudi 6 mai 2021.

Il y a effectivement eu une vérification par le Bureau du contrôleur. Pour couper court à des rumeurs et à des insinuations infondées, notre directeur général l’a demandée lui-même au ministre du Développement social et sollicité des recommandations pour améliorer le fonctionnement de notre institution. Le ministre en a avisé le Conseil du Trésor pour qu’il y procède.

Nous avons rencontré les vérificateurs fin mars, une semaine avant le décès soudain de notre président Nicolas Parisi, et le chef comptable de la province a commencé par déclarer que, contrairement aux allégations qui avaient motivé la demande de vérification, il n’avait trouvé aucune irrégularité.

Il est toutefois vrai qu’il y a des choses à améliorer, étant donné que rien n’est jamais parfait. De là découlent une série de recommandations qui ont été formulées par le sous-ministre du Développement social, dans un courrier qui m’a été adressé personnellement en ma qualité de vice-président, dès lors que le président venait de décéder. J’ignore de quelle façon cette lettre confidentielle a été communiquée à l’Acadie Nouvelle.

En ce qui concerne le conflit d’intérêts «apparent» entre le directeur général, feu Nicolas Parisi et moi-même, des dispositions ont été prises en amont pour régler cette question.

Je tiens à préciser qu’au cours des six premiers mois de la pandémie, Jean Dubé n’a pas cessé d’exercer ses fonctions de directeur général de la Maison Nazareth depuis son bureau de la rue Albert. L’automne dernier, quand un problème de santé a poussé son médecin à lui conseiller de se mettre en télétravail dans un environnement sain et sécuritaire, il a transféré temporairement son bureau dans les locaux que Nicolas Parisi, moi-même et nos associés louions au centre-ville de Moncton, à quelques minutes à pied du refuge. À aucun moment, il n’a cessé d’exercer ses fonctions depuis ce bureau provisoire. Lorsque son problème médical bénin a été dûment identifié, il est retourné exercer ses fonctions rue Albert.

S’il existe un conflit d’intérêts dans le fait de donner à un employé (car le directeur général est l’employé du conseil d’administration) un environnement sécuritaire pour accomplir son travail, alors je le revendique haut et fort. C’est ce que Nicolas Parisi et moi-même avons fait pour Jean Dubé, et lui-même nous a donné un coup de main dans le lancement de notre entreprise, comme il vous l’a déclaré. La pandémie nous a tous obligés à repenser nos manières de fonctionner pour être efficaces. Il est singulier de nous en faire le reproche.

Quant aux «actifs sous la garde des employés», il est ici question de la camionnette du refuge qui, pour des raisons de sécurité, est stationnée chez un organisme partenaire, Enviro Plus, étant établi que, malheureusement, le stationnement du refuge n’est pas l’endroit le plus sécuritaire du monde, et que des véhicules y ont déjà subi des déprédations.

Effectivement, il y a un certain nombre de recommandations très pertinentes qui ont été formulées par le Bureau du contrôleur, tant au sujet de la gouvernance que du fonctionnement opérationnel du refuge.

Ayant été confirmé président par intérim lundi 3 mai par le conseil d’administration, je compte y répondre pour les satisfaire en apportant les correctifs nécessaires. Dans l’immédiat, mes principales priorités consistent à trouver un successeur à Jean Dubé, qui quittera ses fonctions le 30 juin prochain, ainsi que de nouveaux administrateurs qui ont à cœur l’intérêt général de notre communauté et les intérêts particuliers des démunis que nous servons.

Damien Dauphin

Président par intérim de Maison Nazareth Inc.

Moncton