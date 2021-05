Une oeuvre indispensable

Je vois comme vous et avec vous, chers amis de la Maison Nazareth, les nouvelles dans le journal concernant la gestion du refuge.

À mon départ pour raison de santé en 1995, je m’étais engagée à faire pleinement confiance au conseil d’administration et ne jamais m’ingérer dans la direction générale. Lorsque je suis revenue à Moncton en novembre 2019, j’ai maintenu cet écart tout en choisissant de participer à nouveau, par mon bénévolat, au petit quotidien du refuge du 75 rue Albert et j’y apporte aujourd’hui encore le meilleur de moi-même.

Mon cœur a toujours battu très fort pour les itinérants et toute personne dans le besoin et il continuera à battre, je le veux bien, jusqu’à mon dernier souffle.

Chers bienfaiteurs, bénévoles, et amis solidaires de la Maison Nazareth, laissons les procédures officielles suivre leur cours. Continuons à soutenir cette œuvre indispensable auprès des plus vulnérables dans notre ville de Moncton et des environs.

Comme il arrive dans toute vie humaine, le refuge a besoin de faire une bonne prise de conscience afin de mieux réaliser sa mission.

La Maison Nazareth a traversé bien des tempêtes, plaçons notre confiance en Dieu pour déplacer les montagnes!

Soeur Rita Barrieau

Moncton