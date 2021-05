Santé: un recrutement plus agressif est-il suffisant?

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick aurait affirmé que son ministère sera dorénavant responsable du recrutement des médecins.

Jusqu’alors, cette prérogative revenait aux régies régionales de santé Vitalité et Horizon. La ministre aurait en outre mentionné que la stratégie qu’on utilisera pour pourvoir à ces postes serait plus agressive. Ce changement de cap s’agit-il d’une bonne décision?

Il peut sembler du pareil au même que le processus d’embauche des médecins, et quant à cela des autres professionnels de la santé, soit la responsabilité du ministère plutôt que des régies de la santé. Quoi qu’il en soit, le plus important à la suite de l’embauche sera de fidéliser d’une façon authentique et soutenue la personne recrutée. Pour cela, il faudra dès le départ que celle-ci se sente privilégiée de se joindre à une équipe de professionnels de grande qualité, vu leurs compétences et leur enthousiasme contagieux.

Que ce soit dans les centres urbains ou en région, un milieu médical possédant les ressources humaines suffisantes ainsi que des infrastructures modernes nécessaires à une pratique médicale selon les règles de l’art serait certes rassurant. En plus, l’esprit de collaboration interdisciplinaire et un programme de mentorat solide auront tôt fait de mettre en confiance un nouvel arrivant. Lorsqu’une personne a le sentiment de pouvoir s’épanouir dans son nouveau milieu de travail, celle-ci est moins portée à chercher ailleurs. Par ailleurs, une fois assurée que le poids de ses responsabilités sera à la mesure de ses capacités, elle saura alors mettre son savoir et son humanisme au service des patients.

Ainsi, tous les efforts de recrutement ne sauraient suffire s’ils ne sont accompagnés dès l’embauche de conditions de travail enthousiasmantes, assurant par le fait même la rétention du personnel médical et de soutien.

Clément Loubert

Moncton