Une décision nécessaire mais impopulaire

Nous venons d’apprendre qu’en raison d’une pénurie de personnel infirmier au Centre universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, le Réseau de santé Vitalité envoie les ambulances à l’Hôpital de Moncton, depuis samedi.

Selon la PDG de Vitalité, Dre France Desrosiers, le manque de personnel infirmier est significatif à Georges-L.-Dumont et le service de l’urgence en est grandement affecté. Toujours selon la PDG, le Réseau de santé Vitalité n’a d’autre choix que de recourir à cette décision, nécessaire mais impopulaire, afin d’assurer la sécurité des patients et du personnel.

Vitalité s’est-il assuré de l’offre et de la disponibilité des services en français à l’Hôpital de Moncton avant que ses patients y soient détournés?

Il ne faut pas oublier qu’en matière de services au public, l’Hôpital de Moncton a les mêmes obligations linguistiques que Georges-L.-Dumont. Transférer ses patients dans une autre institution ne supprime pas ses propres obligations linguistiques, celles-ci demeurent.

Mettons-nous en vitesse grand V afin de promouvoir le métier d’infirmière/infirmier dans notre province, pour attirer des étudiant(e)s intéressé(e)s à ce métier en leur offrant des aides pendant leurs études, pour offrir de meilleures conditions de travail à ceux et celles qui travaillent actuellement dans nos hôpitaux et augmenter la rémunération à un niveau respectable pour que les infirmières et infirmiers restent dans le système et d’y attirer des jeunes qui se cherchent un métier.

Jeanne Renault

Moncton