Sainte-Marie-de-Kent doit être honorée!

Samedi dernier, j’ai encore fait une visite au magnifique centre culturel situé sur la rue principale à Bouctouche.

Comme d’habitude, j’y ai commandé un bon café tout en prenant un peu de temps pour regarder les beaux livres écrits par nos auteurs acadiens ainsi que les œuvres de nos artistes.

Avant de quitter ce centre portant fièrement le nom de Marie-Hélène-Allain, en l’honneur de l’artiste acadienne de renommée mondiale, justement originaire de Sainte-Marie, j’ai vu à une table trois personnes aux visages fort sympathiques.

En m’approchant d’elles, j’ai osé leur demander leur origine. Chacune m’a gentiment répondu: Sept-Îles, Cap-Pelé, comté de Kent. Peut-être que la troisième personne m’aurait dit Saint-Charles ou Saint-Louis, j’ai déjà oublié le nom du village! Par contre, leur résidence commune est actuellement Sainte-Marie-de-Kent, l’une des plus belles communautés de notre province.

En continuant à jaser, j’ai agréablement appris que depuis deux ans, elles font partie d’un groupe ayant participé au nettoyage de ce village, non seulement cette année, mais aussi l’année dernière. Par exemple, en 2020, il y avait une douzaine de vaillants collaborateurs. Cette année, on en comptait le double. Tout pour dire qu’en une seule année, pas moins d’une centaine de sacs de déchets ont été remplis!

D’après mon humble avis, cette très louable initiative doit être publiquement signalée et encouragée afin que d’autres villages et villes de notre province, qui se vante d’être pittoresque, entreprennent chaque année de semblables initiatives.

Quand on salit, on pollue nos rues, nos routes, nos rivières, nos lacs, nos océans, ou encore nos parcs, nos villages, nos villes, les terrains sur lesquels sont situés nos propriétés et nos édifices de toutes sortes. Enfin, en salissant ainsi, on pollue par ricochet, notre propre province, notre propre pays, notre propre planète fragile.

C’est vraiment sérieux et urgent. Nos enfants, comme nos arrières petits-enfants, nous le reprocheront peut-être un jour! Il faut les faire taire avant qu’ils s’expriment ainsi!

Alcide F. LeBlanc

Moncton