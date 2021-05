L’accès au logement est un droit humain reconnu, mais il est souvent méconnu.

Au Nouveau-Brunswick, en novembre 2019, le nombre de demandeurs en attente d’un logement subventionné se chiffrait à 5291, et il continue probablement d’augmenter.

En mars 2021, on rapportait une hausse provinciale du coût du logement de 30% par rapport à 2020. Dans la région de Moncton, le nombre de sans-abris est à la hausse. Le service Reconnect/Rebrancher du YMCA a récemment répertorié et interviewé 145 sans-abris à Moncton et, à ce nombre, il faut ajouter les 100 clients de la Maison Nazareth et les 42 utilisateurs du refuge Harvest House. Bien des personnes handicapées ont de la difficulté à se payer un logement facile d’accès à un prix raisonnable. Cependant, étant donné que les statistiques suscitent souvent peu de compassion, pour percevoir toute la sévérité de la situation à l’égard du logement, il faut être en présence des personnes aux prises avec ce problème.

Au Canada, la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) vient de lancer une campagne nationale ayant comme thème «Un logement sain, sécuritaire et abordable est un droit humain fondamental».

À Moncton, une douzaine de bénévoles de la conférence Mère Teresa rattachés à la SSVP sont en lien direct avec les personnes dans le besoin puisqu’ils vont deux à deux leur rendre visite à domicile. Au cours des dix derniers mois, ces personnes ont pu documenter plus de 50 cas de personnes ayant des problèmes de logement.

Le problème majeur constaté chez les personnes visitées est la difficulté à trouver un logement à prix abordable.

À Moncton, le prix moyen d’un logement est de 949$ et celui d’une simple chambre est de 500$ ou plus. Pour une personne à revenu modeste, cela représente plus de 30% de son revenu.

Chez les personnes visitées, le deuxième plus important problème est l’incapacité à payer le dépôt requis par le propriétaire. Ce montant, généralement égal au coût mensuel du loyer, est remis au bureau du médiateur du loyer pour couvrir les dommages éventuels qu’un locataire pourrait causer. Peu de personnes en situation de pauvreté ont assez d’argent à leur disposition pour payer ce dépôt. Un groupe néo-brunswickois qui milite en faveur de locataires pauvres souhaiterait que la province crée un fonds dans lequel ces personnes pourraient aller puiser le montant requis pour payer le dépôt.

La non-disponibilité de logements subventionnés est le troisième problème majeur que les personnes visitées ont partagé avec les bénévoles de la SSVP. Certaines municipalités font des efforts louables pour en créer, mais la lenteur à débloquer des fonds fédéraux et provinciaux en laisse plusieurs languir dans leur misère. De nombreuses personnes à faible revenu essaient désespérément d’obtenir un logement subventionné, mais une liste d’attente étant de plus de 5000 individus et familles, leur chance est faible d’y arriver.

Une quatrième constatation faite par les bénévoles de la SSVP est le manque de salubrité et de sécurité de certains appartements que les personnes réussissent à obtenir. La non-réparation de poêles, de toilettes, de vitres cassées ainsi que la présence de punaises sont des facteurs qui rendent difficile la vie aux occupants. Pourtant, les propriétaires ont une obligation juridique de respecter toutes les normes de santé, de sécurité ainsi que toute autre exigence prévue par la loi relativement aux locaux qu’ils offrent en location. Un locataire qui a un problème concernant les normes en matière d’hygiène, de sécurité, et de construction peut présenter une demande d’intervention au propriétaire. La réalité, c’est que bien des problèmes demeurent longtemps sans réponse. Il faudrait plus de mordant dans l’application des normes en matière de logement.

Les statistiques publiées dans les médias sensibilisent le public, mais il faut aller sur le terrain pour bien saisir les nombreuses difficultés qu’ont les personnes en situation de pauvreté à se loger adéquatement.

Voilà la constatation qu’ont faite les membres bénévoles de la SSVP lors de leurs visites à domicile. Ces bénévoles ont la possibilité de constater les problèmes directement. Avec empathie, ils font tout en leur possible pour venir en aide aux personnes dans le besoin qu’ils rencontrent. Cependant, la cause profonde de leur misère est souvent une injustice liée à la distribution inégale des ressources du Nouveau-Brunswick.

Sœur Auréa Cormier

Secrétaire

Conférence Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent de Paul

Moncton