Quand on est assis confortablement dans un fauteuil avec un bel ordinateur dernier cri à Fredericton, qu’il est donc facile de pondre un document qui se transforme en manchettes parlant de gestion douteuse à la Maison Nazareth de Moncton.

Dans un contexte d’amitié et de proximité avec plusieurs bénévoles de ce vaste projet, je peux témoigner de la générosité et de l’intégrité de ces personnes qui ont réussi le transfert de ladite Maison d’un édifice hors normes à un édifice respectable pour offrir un gîte humain à des sans-abris. D’autant plus qu’ayant été quelques fois moi-même sollicité à me joindre à cette équipe, devant l’ampleur de la tâche, je refusais poliment en trouvant des prétextes à ne pouvoir répondre à leurs attentes.

Anecdote qui m’a fait réagir aux reportages que je lis sur ce sujet depuis quelques jours: lorsque j’ai appris qu’une crise cardiaque avait emporté le président du CA de la Maison Nazareth, Nicolas Parisi, il y a quelques semaines, m’est venu spontanément à l’esprit, à tort ou à raison, que son dévouement à cette cause n’y était peut-être pas pour rien.

Pourquoi la Maison Nazareth est-elle une tâche colossale qui risque de tuer quiconque s’y aventure comme bénévole ou employé, dans les traces de Sr Rita Barriault qui l’a créée et qui y consacre encore généreusement tout son temps? Selon moi, la réponse est simple. Beaucoup de ces bénévoles se trouvent à assumer une responsabilité qui reviendrait au gouvernement, soit celle de prévenir l’itinérance, comme le disait le DG Jean Dubé à un journaliste. Que le ministre Bruce Fitch, à qui Blaine Higgs a confié le dossier en cause, vienne passer seulement deux jours à Nazareth. Il comprendra ce que je veux dire, et les médias auront une autre vision de ce dossier.

Benoît Duguay

Moncton