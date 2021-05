Une maladresse ou une incompréhension?

Les propos rapportés dans les médias ces derniers jours de la part de la PDG du Réseau de santé Vitalité, Dre France Desrosiers, en inquiètent plus d’un et force est de reconnaître aussi que ses propos en réjouissent certains. Je suis l’un de ceux que ces propos dérangent, surtout celui affirmant que la langue n’a pas sa place lors de situations urgentes.

J’ose croire qu’il s’agit plutôt d’une maladresse ou possiblement d’une incompréhension des principes portant sur l’accessibilité et la sécurité des services de santé dans la langue de choix du patient. Selon les lois de cette province, ces principes sont inséparables et égaux dans l’ensemble du système de santé. Penser autrement constitue une dérogation des lois en vigueur et pire encore, ouvre la porte à une négociation à la pièce de l’offre active. D’ailleurs, nombre d’études nous rappellent que la langue représente un enjeu sécuritaire dans l’élaboration d’un plan de soins et que la sécurité des patients ainsi que la langue de service se doivent d’être intégrées et prises en compte dans l’ensemble du continuum de soins et de services.

Au lieu de nous exposer à un recul historique, il faudrait à l’avenir mieux choisir ses mots pour ne pas dire ses maux. Il aurait été préférable d’entendre Dre Desrosiers nous parler de sa détermination à offrir un service sécuritaire dans la langue de choix du patient dans l’ensemble des services du Réseau de santé Vitalité, peu importe la gravité des défis auxquels est confronté l’organisme. Et, lorsque la situation l’oblige à établir des ponts de services vers d’autres institutions (ex: rediriger les ambulances en situation d’urgence), Dre Desrosiers aurait pu nous rassurer en affirmant sa détermination infaillible à faire valoir ces principes de base chez les points de transferts. D’ailleurs, les deux régies de la santé de la province sont assujetties aux mêmes lois, notamment l’offre du service dans la langue de choix du patient.

Je tiens à rappeler aux lecteurs et lectrices ainsi qu’au Dre Desrosiers, ses propos beaucoup plus rassurants lors d’une entrevue publiée le 2 décembre dernier dans l’AN. Dre Desrosiers affirmait et je cite: «Le peuple acadien et francophone de notre province mérite de recevoir ses services de santé en français et mérite aussi d’avoir une régie (un réseau) francophone.» Plus loin dans le même texte, Dre Desrosiers nous apprenait que l’une de ses priorités serait «de s’asseoir tous ensemble afin de prioriser ce que nous voulons de notre système de santé… On a besoin de réfléchir à tout ça ensemble». Voilà, il est temps d’appuyer sur le bouton pause, question de mieux se comprendre surtout avant la ronde décisive de consultations qu’aura la ministre Shephard avec la direction des deux régies de la santé dans l’élaboration du plan de santé provincial. Le temps presse pour se relancer sur une pente ascendante et éviter de se retrouver sur une pente glissante.

Gilles Beaulieu

Shediac