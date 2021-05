Des commentaires décevants

Michel Doucet

Professeur Émérite en droit

Moncton

Les commentaires de la Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité voulant, entre autres, que son rôle n’est pas de «discuter des droits de la langue» m’ont énormément déçu. Je me serais entendu d’entendre un tel commentaire d’individus ou de partis politiques qui ne cachent pas leur opposition à l’égalité linguistique et qui veulent l’abolition de la Régie de santé Vitalité, mais pas du PDG de ce réseau de santé francophone.

Je ne devrais pas avoir à rappeler au Dre Desrosiers que la langue est un outil essentiel en santé. Au cours des dernières décennies, les recherches sur les impacts des barrières linguistiques dans le domaine de la santé se sont multipliées et ont mis en évidence l’impact de ces barrières sur l’accès aux soins de santé, la sécurité des patients et la qualité des soins offerts. Ces recherches révèlent également que l’importance de la langue en santé est généralement assez méconnue et qu’il existe toujours de nombreuses idées fausses sur son importance. De nombreux administrateurs, fournisseurs de service et professionnels de la santé ne sont souvent pas conscients des risques pour les patients de ne pas aborder correctement les obstacles posés par les barrières linguistiques et ils continuent à voir la prestation de services de santé dans les deux langues officielles comme n’étant rien de plus qu’une réponse à une simple demande d’accommodement et non comme un service essentiel. J’aurais espéré que la PDG de la régie Vitalité ne fasse pas partie de ce groupe… mais, hélas! Ses commentaires me font douter de sa compréhension de l’importance de la langue en santé.

Par ses commentaires, elle perpétue malheureusement une fausse perception qui est trop répandue au Nouveau-Brunswick. Une perception voulant que les francophones étant bilingues, l’accès à des services de santé ne présente pas un obstacle même si ces services sont offerts en anglais. Bien qu’il soit vrai qu’une majorité de francophones au Nouveau-Brunswick sont bilingues, il n’en demeure pas moins que de nombreuses personnes qui travaillent et interagissent en anglais au quotidien peuvent se trouver dépourvues dans des situations de stress émotionnel ou de crise, à un point tel qu’elles sont incapables de comprendre ce que le professionnel de la santé est en train de leur dire dans leur langue seconde. Je le sais personnellement pour avoir vécu cette expérience lors de l’hospitalisation de ma conjointe à Halifax. Cette situation peut être difficile à comprendre pour un anglophone qui n’a jamais eu à vivre une telle situation, mais qu’une francophone, experte en santé, ne le comprenne pas, cela est pour le moins sidérant.

Il est vrai que le rôle principal d’une PDG d’un réseau de santé n’est pas de «discuter des droits de la langue», mais je crois qu’il est important de rappeler que nos hôpitaux sont des institutions qui doivent respecter les droits linguistiques reconnus dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. De plus, je crois qu’il est important de rappeler au Dre Desrosiers que le «droit de la langue» est également reconnu au paragraphe 19(3) de la Loi sur les régies régionales de la santé, la loi qui définit son rôle. Cette disposition prévoit clairement que: «Les régies régionales de la santé ont pour responsabilité d’améliorer la prestation des services de santé en français.»

Cette obligation des régies régionales de la santé, qu’elle a le devoir en tant que PDG de respecter, existe en tout temps, dans les situations d’urgence autant que dans les situations normales. Ces «droits de la langue» ont été gagnés après de longues luttes. Ils ne sont pas négociables et ne doivent pas être perçus comme un simple droit à un accommodement au besoin.