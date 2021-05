La langue, facteur de sécurité

Claude Snow

Caraquet

Toute la question du glissement des soins de santé vers le système anglophone, sous prétexte qu’en temps de crise tout est possible, est encapsulée dans la petite phrase suivante, trouvée dans le dossier médical d’un patient francophone qui n’était pas compris par ses soignants: «Does not respond to treatment».

On retrouve parfois le même genre de notes en psychiatrie lorsqu’un patient francophone ne comprend pas ce qu’on lui dit: «Does not cooperate with team workers».

La collaboration à la bonne franquette, qui semble s’installer entre les réseaux de santé anglophone et francophone et qui prend l’allure d’une générosité accueillante, ouvre une porte qu’il sera difficile ensuite de refermer.

J’ai souvent remarqué que la coopération du début devient vite une forme sournoise d’assimilation. Il ne suffit qu’un pas de plus pour procéder à la mise en place d’une infrastructure d’accueil bilingue, d’une réceptionniste bilingue, de quelques panneaux bilingues et de quelques bénévoles ici et là qui servent d’interprètes et la graine est semée pour l’installation d’un réseau de santé bilingue.

Le français est un outil de communication essentiel dans la prestation des soins et il en va de la sécurité des patients. Cela est difficile à saisir pour le réseau anglophone à qui une telle réalité échappe, puisque la langue n’est jamais pour lui un enjeu déterminant.

Cela dit, une entente de partenariat entre les deux régies est possible, mais elle doit être bien structurée et soumise à une politique claire et ferme pour éviter la pente savonneuse d’une structure dualiste.

Je recommande au conseil d’administration de la Régie de la santé Vitalité d’adopter une politique pour enchâsser sa collaboration avec le réseau anglophone, une mesure qui pourrait éviter de mettre à nouveau le feu aux poudres.