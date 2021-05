À chacun son métier…

La semaine dernière, deux articles m’ont particulièrement intéressé. Le commentaire de Roger Ouellette intitulé La COVID-19 et ses gérants d’estrade et l’éditorial de François Gravel, Un recul insuffisant. Roger Ouellette explique brièvement l’origine du virus, comment certains politiciens se sont «improvisés experts en santé publique comme ceux de l’Alberta et de l’Ontario qui ont rejeté du revers de la main les avis de leurs professionnels de la Santé publique et simplement mis à risque leur population».

Constat très juste au vu de la contagion vertigineuse qu’ont connu ces deux provinces. Il dit également que les provinces atlantiques ont suivi, dès le début de la pandémie, les avis de leurs médecins hygiénistes. Le Nouveau-Brunswick étant allé plus loin en «mettant sur pied un comité du Cabinet de la COVID-19 en y incluant les chefs des partis d’opposition représentés à l’Assemblée législative» en plus d’un groupe de travail composé de spécialistes des maladies infectieuses. Tout cela est vrai et vérifiable. Il explique, avec raison, car c’est ce que disent tous les spécialistes sur ce sujet, que le retour à la normale passe par des mesures contraignantes et la vaccination. Il dit aussi que Blaine Higgs est considéré comme «le père Fouettard par plusieurs est régulièrement épinglé dans les réseaux sociaux et parfois dans les médias et que les gérants d’estrade devraient y songer à deux fois avant de condamner les dirigeants politiques qui prennent des décisions difficiles». J’adhère entièrement à son analyse.

Pour ce qui est de l’éditorial de François Gravel, nous entrons dans un monde de pensée tout à fait différent sur la COVID-19. Le titre de son éditorial est significatif, il nous indique une prise de position très ferme de l’Acadie Nouvelle, car il utilise le «nous» et non le «je» sur la gestion de Blaine Higgs. Celui-ci avait d’abord pris des mesures obligatoires de confinement à l’hôtel, et ce aux frais de toute personne venant d’ailleurs au Canada, mesures très strictes, j’en conviens, car elles avaient causé bien des désagréments inutiles à des Néo-Brunswickois. Au lendemain de ces premières mesures de confinement à l’hôtel, notre médecin-hygiéniste en chef, la Dre Russell, avait déclaré que ces mesures étaient prises par mesure de précaution parce qu’elle voulait éviter une autre situation semblable à celle de la région du Madawaska et que la situation était encore très volatile. Devant de nombreuses protestations de citoyens, Blaine Higgs a reculé et trouvé un compromis acceptable à mon avis et d’étudier chaque cas individuellement pour le retour dans la province.. En matière de sécurité, le principe de précaution s’impose. J’ai suivi des cours de sécurité dans les métiers puis j’ai enseigné ces mêmes cours et j’ai appris, au fil du temps, que trop de précautions valent mieux que pas assez surtout quand il s’agit de santé publique. Il n’y qu’à observer ce qui se passe, en ce moment même, en Nouvelle-Écosse, en Alberta et en Ontario et où mène un relâchement dans l’application des règles de sécurité élémentaires concernant la COVID-19 surtout en ce qui concerne les voyages d’une province à l’autre.

Pour ce qui est de la gestion de cette crise sanitaire et uniquement de cela, Blaine Higgs avec la Santé publique a très bien géré globalement, certes le parcours n’a pas été sans erreurs, mais mêmes nos plus grands spécialistes ont en faites, ils avouent, même aujourd’hui, qu’ils en apprennent encore tous les jours sur ce virus et sur sa gestion. Je ne suis pas un partisan de Blaine Higgs ni d’aucun autre chef de parti politique du N.-B., je me sens libre. Dans d’autres domaines tels que l’économie, la question linguistique, la gestion de la coupe du bois d’œuvre, l’aide financière aux petites et moyennes entreprises et dans d’autres domaines, mon évaluation de notre premier ministre serait toute autre.

Enfin, pour ce qui est des gérants d’estrade ou des apprentis sorciers, je leur rappellerai simplement un proverbe très ancien, que j’ai appris au primaire dans les années 1940 et que je n’ai jamais oublié. «À chacun son métier et les vaches seront bien gardées», autrement dit, «si chacun ne se mêlait que de ce qu’il connaît parfaitement, tout irait pour le mieux» – (Florian).

Claude Soriano

Dieppe